المركز النموذجي للتربية المختصة بزغوان:اشغال وصيانة وانشطة متنوعة

بادرت جهة زغوان للكشافة التونسية بإنجازاشغال صيانة المركز النموذجي للتربية المختصة بالجهة، واطّلع والي زغوان ، كريم البرنجي على مختلف أنشطة المركز وخدماته وتابع سير الاشغال اثر زيارة للمركز يوم السبت رفقة معتمد زغوان ،والمديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية



وتعرف والي الجهة، وفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسمية "فايسبوك"،على أنشطة المركز، والتي تشمل أساسًا التربية المختصة،والرياضة الملائمة لفائدة الأطفال الحاملين لمختلف الإعاقات، والمصابين باضطراب طيف التوحد، إضافة إلى الورشات التدريبية ،على غرار ورشة الأشغال الفنية والتزويق على المحامل المتنوعة، والورشات الإعلامية

