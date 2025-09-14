Luni, 22 septembrie – „Ziua Oportunităților de Afaceri cu Tunisia” la București

Capitala României, București, va găzdui luni, 22 septembrie 2025, evenimentul „Ziua Oportunităților de Afaceri cu Tunisia”.



Evenimentul vizează mai multe sectoare, precum tehnologia informației, energiile regenerabile, produsele agricole și alimentare, textilele, medicamentele, produsele cosmetice și de igienă personală, imobiliarele și piesele auto.



Programul include întâlniri directe de afaceri între companiile tunisiene și cele românești, precum și un dialog cu reprezentanții instituțiilor de profil, unde firmele din Tunisia vor avea ocazia să stabilească parteneriate și să se extindă pe piețele internaționale.Această zi este organizată de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, Ambasada Republicii Tunisiene în România, Agenția pentru Promovarea Investițiilor Străine din Tunisia și rețeaua internațională CONECT, cu sprijinul Ambasadei României la Tunis.