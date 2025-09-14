Babnet   Latest update 14:27 Tunis

جلسة عمل ببلدية تونس للنظر في مختلف المشاكل والنقائص المتعلقة بدائرتي الحرايرية والسيجومي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c6873757db70.62192157_gqinpjohekflm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 13:11
      
 تم التطرق خلال جلسة  العمل التي انعقدت  بمقر بلدية تونس بالعاصمة، إلى مختلف المشاكل والنقائص المتعلقة بدائرتي الحرايرية والسيجومي  وتقديم بعض المقترحات ومحاولة ايجاد بعض الحلول في شانها

 ووفق ما تم نشره على صفحة بلدية تونس ،فقد تم  خلال هذه الجلسة  ايضا التي انتظمت صباح يوم أمس باشراف الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية تونس وبحضور معتمد الحرايرية والسيجومي وأعضاء المجالس المحلية ومختلف الإطارات البلدية ، النظر في بعض  المشاريع التي سيتم درسها من الناحية الفنية والمالية وبرمجتها للتنفيذ

واكد االكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية تونس ، ان هذه الجلسات متواصلة لتشمل كافة الدوائر البلدية التابعة لمدينة تونس وذلك  تبعا للرزنامة المقترحة

وللاشارة فان هذه الجلسة تتنزل في إطار اللّقاءات الأسبوعيّة مع ممثّلي المجالس المحليّة و المعتمدين قصد التّواصل مع مشاغل ومشاكل الدوائر البلدية، وتبعا للتحضير لإعداد ميزانية التصرّف لسنة 2026 وفق مقاربة تشاركيّة
 


