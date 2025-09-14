جلسة عمل ببلدية تونس للنظر في مختلف المشاكل والنقائص المتعلقة بدائرتي الحرايرية والسيجومي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c6873757db70.62192157_gqinpjohekflm.jpg width=100 align=left border=0>

تم التطرق خلال جلسة العمل التي انعقدت بمقر بلدية تونس بالعاصمة، إلى مختلف المشاكل والنقائص المتعلقة بدائرتي الحرايرية والسيجومي وتقديم بعض المقترحات ومحاولة ايجاد بعض الحلول في شانها



ووفق ما تم نشره على صفحة بلدية تونس ،فقد تم خلال هذه الجلسة ايضا التي انتظمت صباح يوم أمس باشراف الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية تونس وبحضور معتمد الحرايرية والسيجومي وأعضاء المجالس المحلية ومختلف الإطارات البلدية ، النظر في بعض المشاريع التي سيتم درسها من الناحية الفنية والمالية وبرمجتها للتنفيذ

