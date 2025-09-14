Babnet   Latest update 14:27 Tunis

معرض "تأملات فيدال سبادافورا" من 14 إلى 28 سبتمبر بدار سيبستيان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c6855de1b3c2.33598007_pmqehfjnkgilo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 13:43
      
يُفتتح اليوم برواق الفنون بمعرض "تأملات فيدال سبادافورا" من 14 إلى 28 سبتمبر بدار سيبستيان) فعاليات معرض الفنان التشكيلي الأمريكي فيدال سبادافور، ويتواصل إلى غاية 28 سبتمبر الجاري.
هذا المعرض الذي يحمل عنوان "تأملات فيدال سبادافورا" سيُفتتح بعد ظهر اليوم وتحديدا على الساعة الرابعة، وهو تتويج لإقامة فنية صيفية قضاها فيدال سبادافور في الحمامات.
يوثق المعرض رحلة هذا الفنان الإبداعية، التي يبحث من خلالها عن الشمس التونسية التي مكنته من تبيان الفرق بين الألوان والدرجات الضوئية المستخدمة في لوحاته، كما يعكس المعرض رؤية الرسام الفنية لتونس وتحديدا لمدينة الحمامات وأهلها على أعقاب الفترة التي قضاها في هذه المدينة.

سبادافورا هو فنان تشكيلي واقعي،"تتميز أعماله باستخدام درجات لونية محددة وألوان خافتة، حيث يركز في لوحاته على تجسيد الأشخاص والأماكن الحقيقية. وقد سبق له عرض أعماله في تونس في مناسبات سابقة، وهو ما يعكس اهتمامه العميق بالثقافة والمشهد البصري في شمال إفريقيا".



