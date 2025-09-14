Babnet   Latest update 09:34 Tunis

تونس تسجل ارتفاعا في انتاج الكهرباء مع موفى جويلية  الفارط ب4 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bb793abe92dc5.63676528_legnkjhpiqmfo.jpg width=100 align=left border=0>
بلغ إنتاج الكهرباء في تونس مع نهاية شهر جويلية 2025 حوالي 11631 جيغاواط/ساعة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بموفى جويلية 2024، وذلك في ظل ارتفاع ملحوظ لواردات الكهرباء خاصة من الجزائر، التي ساهمت في تغطية 11 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء.

وصدرت هذه البيانات ضمن نشرية المرصد الوطني للطاقة والمناجم لشهر جويلية 2025، والتي أظهرت أن الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي سجل ارتفاعا خلال نفس الفترة بنسبة 2 بالمائة.



وأشار المرصد إلى أن أسطول إنتاج الكهرباء اعتمد خلال هذه الفترة بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، حيث تقدر مساهمته بحوالي 94 بالمائة.

ويتوزع إنتاج الكهرباء في تونس على الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تنتج قرابة 11030 جيغاواط/ساعة، من بينها 10809 جيغاواط/ساعة عبر الغاز الطبيعي، وفق ما جاء في نشرية شهر جويلية 2025.

كما تساهم الطاقة المائية في توفير 7 جيغاواط/ساعة، والمنتجون الخواص للطاقة الشمسية بـ 38 جيغاواط/ساعة، والمنتجون الذاتيون بـ 424 جيغاواط/ساعة، في حين بلغت عمليات التبادل نحو 49 جيغاواط/ساعة، بينما ساهمت واردات الكهرباء من الجزائر وليبيا بحوالي 1381 جيغاواط/ساعة.


