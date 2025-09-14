تونس تسجل ارتفاعا في انتاج الكهرباء مع موفى جويلية  الفارط ب4 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bb793abe92dc5.63676528_legnkjhpiqmfo.jpg width=100 align=left border=0>

بلغ إنتاج الكهرباء في تونس مع نهاية شهر جويلية 2025 حوالي 11631 جيغاواط/ساعة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بموفى جويلية 2024، وذلك في ظل ارتفاع ملحوظ لواردات الكهرباء خاصة من الجزائر، التي ساهمت في تغطية 11 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء.



وصدرت هذه البيانات ضمن نشرية المرصد الوطني للطاقة والمناجم لشهر جويلية 2025، والتي أظهرت أن الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي سجل ارتفاعا خلال نفس الفترة بنسبة 2 بالمائة.

