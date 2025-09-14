زغوان: تنفيذ 1724 عملية تلقيح للقطط والكلاب ضد داء الكلب من جملة 14 ألف عملية مبرمجة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d195f9ae2546.05722709_neikpjmqlghfo.jpg width=100 align=left border=0>

تتواصل الحملة الجهوية لتلقيح القطط والكلاب ضد داء الكلب بكافة مناطق ولاية زغوان، ويؤمن الحملة أطباء بياطرة وفنيون تابعون للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، يتوزعون على 6 فرق بحساب فريق بكل معتمدية، وفق ما ذكره رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية رضا القاسمي لصحفي "وات".

وأفاد القاسمي أن فرق التلقيح تمكنت منذ يوم 2 سبتمبر الجاري تاريخ انطلاق الحملة إلى حدود يوم امس السبت، من القيام بـ 1724 عملية تلقيح، بنسبة تجاوزت 12 بالمائة من جملة 14 ألف عملية تلقيح مبرمجة للغرض لمدة شهرين.

وأشار إلى أن المندوبية الجهوية للفلاحة، قامت بإحداث 5 مراكز قارة للتلقيح بمقرات خلايا الإرشاد بكل من الناظور والفحص والزريبة وبئر مشارقة وبمقر دائرة الإنتاج الحيواني بزغوان، ووضعتها على ذمة مالكي هذا الصنف من الحيوانات لتلقيحها.





وأكد أن مصالح الدائرة لم تسجل إلى حد هذا التاريخ إصابات بداء الكلب لدى القطط أو الكلاب الأليفة، لافتا إلى أن المصالح الأمنية تواصل بالتنسيق مع البلديات القيام بالحملات الدورية لقنص الكلاب السائبة تحسبا لإصابتها بالداء.