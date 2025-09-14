Babnet   Latest update 09:34 Tunis

الطلب على الطاقة يرتفع بـ10% مع موفى جويلية 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/654cbe451ba0d5.21585346_nhlopgjmkfieq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 09:30
      
أفاد المرصد الوطني للطاقة والمناجم في نشرية جويلية 2025 أن الطلب على الغاز الطبيعي بلغ مع موفى الشهر الفارط حوالي 2.9 مليون طن مكافئ نفط، مسجّلًا زيادة بنسبة 10% مقارنة بالسنة الماضية.

الغاز الطبيعي: محرك أساسي للكهرباء


* ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بـ 13%، ليمثّل هذا القطاع حوالي 72% من إجمالي الطلب.

* أما استهلاك الغاز في بقية القطاعات فسجّل زيادة طفيفة بـ 3% مقارنة بجويلية 2024.

المواد البترولية: اتجاهات متباينة

* الاستهلاك الجملي: ارتفع بـ 1%.
* البنزين: + 2%.
* كيروزان الطيران: + 10%.
* الغازوال: - 1% (تراجع طفيف).

مصادر طاقة أخرى

* فحم البترول: + 3%.
* غاز البترول المسال (LPG): + 5%.


