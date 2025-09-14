الطلب على الطاقة يرتفع بـ10% مع موفى جويلية 2025

أفاد المرصد الوطني للطاقة والمناجم في نشرية جويلية 2025 أن الطلب على الغاز الطبيعي بلغ مع موفى الشهر الفارط حوالي 2.9 مليون طن مكافئ نفط، مسجّلًا زيادة بنسبة 10% مقارنة بالسنة الماضية.



الغاز الطبيعي: محرك أساسي للكهرباء

