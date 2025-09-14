الطلب على الطاقة يرتفع بـ10% مع موفى جويلية 2025
أفاد المرصد الوطني للطاقة والمناجم في نشرية جويلية 2025 أن الطلب على الغاز الطبيعي بلغ مع موفى الشهر الفارط حوالي 2.9 مليون طن مكافئ نفط، مسجّلًا زيادة بنسبة 10% مقارنة بالسنة الماضية.
الغاز الطبيعي: محرك أساسي للكهرباء
* ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بـ 13%، ليمثّل هذا القطاع حوالي 72% من إجمالي الطلب.
* أما استهلاك الغاز في بقية القطاعات فسجّل زيادة طفيفة بـ 3% مقارنة بجويلية 2024.
المواد البترولية: اتجاهات متباينة* الاستهلاك الجملي: ارتفع بـ 1%.
* البنزين: + 2%.
* كيروزان الطيران: + 10%.
* الغازوال: - 1% (تراجع طفيف).
مصادر طاقة أخرى* فحم البترول: + 3%.
* غاز البترول المسال (LPG): + 5%.
