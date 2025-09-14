عجز الميزان الطاقي يتراجع بـ5% إلى 6414 مليون دينار موفى جويلية 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/bahritanker.jpg width=100 align=left border=0>

كشف تقرير المرصد الوطني للطاقة والمناجم حول الوضع الطاقي أن عجز الميزان التجاري الطاقي بلغ مع موفى جويلية 2025 حوالي 6414 مليون دينار، مسجّلًا تراجعًا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024 حيث بلغ العجز 6723 مليون دينار.



وبحسب نشرية المرصد، لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 16% خلال هذه الفترة.

