عجز الميزان الطاقي يتراجع بـ5% إلى 6414 مليون دينار موفى جويلية 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/bahritanker.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Septembre 2025
      
كشف تقرير المرصد الوطني للطاقة والمناجم حول الوضع الطاقي أن عجز الميزان التجاري الطاقي بلغ مع موفى جويلية 2025 حوالي 6414 مليون دينار، مسجّلًا تراجعًا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024 حيث بلغ العجز 6723 مليون دينار.

وبحسب نشرية المرصد، لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 16% خلال هذه الفترة.



تراجع في الصادرات والواردات

* الصادرات: انخفضت قيمتها بـ 39% إلى حدود جويلية 2025.
* الواردات: تراجعت بدورها بـ 13% مقارنة بجويلية 2024.

عوامل مؤثرة

أوضح التقرير أن التبادل التجاري الطاقي يتأثر أساسًا بـ:

1. الكميات المتداولة.
2. أسعار النفط العالمية.
3. سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

تطورات الأسعار والصرف

* سجّلت أسعار النفط خلال جويلية 2025 انخفاضًا بـ 14 دولارًا للبرميل مقارنة بجويلية 2024.
* بينما تراجع سعر صرف الدينار التونسي بـ 7% أمام الدولار، العملة الرئيسية لتبادل منتجات الطاقة.


الأحد 14 سبتمبر 2025 | 22 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:30
15:48
12:22
06:01
04:33
Babnet

