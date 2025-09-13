Babnet   Latest update 18:17 Tunis

وزير الداخلية يكرم المتفوقين من أبناء المنتسبين للوزارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c59df2e35eb1.11903331_ionemfpljhkgq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 15:37
      
أنتظم اليوم السبت بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، موكب تولى خلاله وزير الداخلية خالد النوري تكريم أبناء شهداء وجرحى المؤسّسة الأمنيّة، إضافة إلى المتفوّقين في الإمتحانات الوطنية خلال السّنة الدّراسيّة والجامعيّة 2024 - 2025 من أبناء أعوان وإطارات قوّات الأمن الدّاخلي والإطار المُشترك والعملة المُنتسبين للوزارة، وذلك في إطار الإحتفال بيوم العلم.

وتقدم الوزير في كلمة بالمناسبة، بأحرّ التهاني إلى جميع الناجحين من أبناء وبنات الأسرة الموسّعة لوزارة الداخلية، مثمّنا مجهودات أوليائهم في التوفيق بين أداء الواجب في مختلف مواقع العمل وبين تأطير ورعاية أبنائهم، وتوفير الظروف الملائمة لهم للتألق والتميّز، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.



ومثل الموكب فرصة، استمع خلالها الوزير لمشاغل عدد من عائلات شهداء وجرحى المؤسّسة الأمنيّة، حيث أكّد حرصه على مواصلة دعمهم ومساندتهم والإحاطة الشاملة لفائدتهم.

وقد حضر الموكب كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن الوطني سفيـان بالصادق، ووالي تونس ورئيس الهيئة العامّة للسّجُون والإصلاح، وثُلّة من القيادات العليا بوزارة الداخلية وعدد من إطارات السلط الجهوية.


