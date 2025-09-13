وزير الداخلية يكرم المتفوقين من أبناء المنتسبين للوزارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c59df2e35eb1.11903331_ionemfpljhkgq.jpg width=100 align=left border=0>

أنتظم اليوم السبت بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، موكب تولى خلاله وزير الداخلية خالد النوري تكريم أبناء شهداء وجرحى المؤسّسة الأمنيّة، إضافة إلى المتفوّقين في الإمتحانات الوطنية خلال السّنة الدّراسيّة والجامعيّة 2024 - 2025 من أبناء أعوان وإطارات قوّات الأمن الدّاخلي والإطار المُشترك والعملة المُنتسبين للوزارة، وذلك في إطار الإحتفال بيوم العلم.



وتقدم الوزير في كلمة بالمناسبة، بأحرّ التهاني إلى جميع الناجحين من أبناء وبنات الأسرة الموسّعة لوزارة الداخلية، مثمّنا مجهودات أوليائهم في التوفيق بين أداء الواجب في مختلف مواقع العمل وبين تأطير ورعاية أبنائهم، وتوفير الظروف الملائمة لهم للتألق والتميّز، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

