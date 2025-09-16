النائب محمد علي: انطلاق أسطول "الصمود" من تونس رسالة تاريخية إلى العالم

أكد النائب محمد علي، رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب والعضو الوحيد المشارك في أسطول "الصمود"، أنّ انطلاق 18 سفينة من بنزرت نحو غزة يمثل "لحظة تاريخية ووسامًا على جبين تونس"، باعتبارها أول بلد عربي يحتضن هذه المبادرة التضامنية الدولية.



وأوضح في تصريحه لإذاعة الجوهرة أف أم أنّ الأسطول يضم ناشطين من 44 دولة، سيلتقون في عرض البحر مع سفن قادمة من أوروبا، في رسالة إنسانية قوية موجهة إلى الكيان الإسرائيلي، مفادها أنّ "المجتمع الدولي بأحراره يقف ضد العدوان، وأن دعم فلسطين أصبح قضية كونية".



وأضاف النائب أنّمن مختلف الجهات حول المشاركين منذ وصولهم إلى الميناء يعكس أصالة الشعب التونسي ومكانته في طليعة المدافعين عن الحق الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ الشباب المنظم للأسطول قدّم "درسًا سيُدرّس في التاريخ" من خلال إصراره وتطوعه لجمع المشاركين ورعاية الاستعدادات رغم الصعوبات.وشدد محمد علي على أنّ الأسطول ليس مجرد تحرك رمزي، بلتُترجم عبر الحضور الدولي الواسع والتنسيق القانوني واللوجستي، مع مرافقة محامين دوليين للسفن استعدادًا لأي طارئ. وختم بالقول:يذكر أنه الى حدود نهار أمس الاثنين انطلقت،من الميناء الترفيهي ببنزرت "كاب 3000" في اتجاه غزة، في إطار المبادرة الدولية لكسر الحصار، فيما بقيتبالميناء لإجراء إصلاحات فنية قبل استكمال رحلتها، وفق ما أكده مصدر من إدارة الميناء الترفيهي.وأوضح المصدر أنّ الأسطول الذي ضمّ، حظي بترحاب كبير من الأهالي والمتساكنين الذين قدموا لمؤازرة المشاركين وتقديم الدعم اللوجستي والمعنوي، إلى جانب تسهيلات من مختلف المصالح الرسمية والهياكل المجتمعية، على غرار الهلال الأحمر التونسي وإدارة الميناء.وتُسجّل مشاركة تونسية لافتة، حيث يقود الربان التونسي عبد الرحمان اللزام السفينة الإسبانية "مارينات"، التي كانت أولى السفن المغادرة، فيما كانت آخر السفن التي أبحرت أمس السفينة الجزائرية "سلطانة" بقيادة ربان تونسي وعلى متنها 12 مشاركًا من تونس والجزائر وجنوب إفريقيا.