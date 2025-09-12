تونس/بولندا: بعثة أعمال لوارسو وسيليزيا من 20 إلى 25 أكتوبر 2025

تُنظّم غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة لتونس، بعثة أعمال إلى العاصمة البولندية وارسو ومدينة سيليزيا ، في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر 2025



وتهدف هذه البعثة، التي تنتظم بدعم من السفارة التونسية في بولندا ، إلى تعزيز العلاقات التجارية وتوفير فرص عمل جديدة بين تونس وبولندا.



ويشمل برنامج البعثة، عقد اجتماعات عمل ثنائية مع شركاء بولنديين وندوات محورية حول قطاعات رئيسية على غرار الصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات ، إلى جانب عقد ورشات للتواصل وزيارات للشركات.ويتضمن البرنامج أيضا، تنظيم منتدى أعمال بولندي/تونسي، سيكون "موعدا استراتيجيا لتطوير شراكات جديدة واستكشاف فرص للاستثمار والتعاون"، وفقًا لغرفة التجارة والصناعة لصفاقس.وسيكون لهذه البعثة اجتماعات حصرية مع غرفة التجارة والصناعة في سيليزيا، وهي منطقة بولندية رئيسية تشتهر بنشاطها الاقتصادي، بما يوفر فرصا جديدة للتعاون في المنطقة الاستراتيجيةويذكر أن التبادل التجاري بين بولندا وتونس يعتمد بشكل كبير على التعاون بين الشركات. وتعمل العديد من المصانع التونسية في إطار المناولة، لا سيما في قطاعات الكابلات الكهربائية وقطع غيار السيارات والنسيج.وتصدر تونس إلى بولندا منتجات صناعية مثل الأحذية والملابس ومكونات السيارات الكهربائية والخدمات، بالإضافة إلى منتجات زراعية مثل الحمضيات والتمر والرمان والخضراوات.وتستورد تونس من هذا البلد الخامس من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي (حوالي 36 مليون نسمة) المعدات الميكانيكية والكهربائية (الدوائر الكهربائية الرئيسية، الكابلات، الأسلاك، العوازل، الأجهزة المنزلية - مثل الثلاجات، المجمدات، الغسالات، المجففات، ومعدات الهاتف والاتصالات).وتشمل الواردات أيضا، منتجات من البلاستيك والمطاط، بما في ذلك الأنابيب المرنة والكابلات وقطع غيار السيارات وعناصر البناء والإطارات والصفائح.