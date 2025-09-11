المنظمة الدولية للهجرة بتونس تمكن 154 مهاجرا إيفواريا من العودة الطوعية إلى بلدهم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663d1c34def4e8.22705248_ikehfqjolnpgm.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت المنظمة الدولية للهجرة في تونس بأنها ساعدت 154 إيفواريا على العودة الطوعية إلى بلدهم الأصلي، عبر تنظيم رحلة جوية مستأجرة، اليوم الخميس، إلى كوت ديفوار.



وتلقى المهاجرون العائدون قبل مغادرتهم تونس مساعدة شاملة تضمّنت سكنا مؤقتا وجلسات إرشاد ومساعدة اجتماعية وفحوصات طبية قبل المغادرة، ودعما لوجستيا لسفرهم، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن المنظمة.

