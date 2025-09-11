Babnet   Latest update 21:05 Tunis

المنظمة الدولية للهجرة بتونس تمكن 154 مهاجرا إيفواريا من العودة الطوعية إلى بلدهم

أفادت المنظمة الدولية للهجرة في تونس بأنها ساعدت 154 إيفواريا على العودة الطوعية إلى بلدهم الأصلي، عبر تنظيم رحلة جوية مستأجرة، اليوم الخميس، إلى كوت ديفوار.

وتلقى المهاجرون العائدون قبل مغادرتهم تونس مساعدة شاملة تضمّنت سكنا مؤقتا وجلسات إرشاد ومساعدة اجتماعية وفحوصات طبية قبل المغادرة، ودعما لوجستيا لسفرهم، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن المنظمة.



وتُعد هذه العملية جزءا من برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج الذي يتم تنفيذه في إطار برنامج حماية المهاجرين وعودتهم وإعادة إدماجهم في شمال إفريقيا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والسويد.


