Babnet   Latest update 08:29 Tunis

الجمعيّة التّونسيّة لمقاومة داء المفاصل تعرض على وزير الصحة استراتيجية للتكفل بمرض هشاشة العظام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c25eb74583d2.94655043_meghqlkofjnpi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 07:30 قراءة: 0 د, 51 ث
      
إستقبل وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، الأربعاء بمقر الوزارة ، ممثلين عن الجمعيّة التّونسيّة لمقاومة داء المفاصل الذين عرضوا مشروع الإستراتيجيّة الوطنيّة للتقصّي والتكفّل بمرض هشاشة العظام.

وحسب بلاغ للوزارة تم خلال اللقاء التركيز على اهمية  الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة للمرضى وإحداث مراكز متابعة الكسور للوقاية الثانوية وضمان النفاذ العادل إلى العلاج والأدوية.



ومن عناصر الاستراتيجية تلك، إرساء سجل وطني للكسور لتحسين التخطيط و دعم التكوين والبحث العلمي والتوعية الى جانب بعث ديبلوم جامعي  في أمراض هشاشة العظام بكليات الطب لتأهيل أطباء مختصين.
ويبلغ عدد كليات الطب بتونس اربع كليات متواجدة بسوسة وصفاقس وتونس والمنستير.

من جهته أكد وزير الصحّة على ضرورة  اعتبار هشاشة العظام أولوية صحية وطنية، مؤكداً أنّ التشخيص المبكر والتكفل الشامل يجب أن يشمل كل الجهات في إطار مقاربة عادلة.

ويعد إلتهاب المفاصل منتشرا في تونس، حيث تشير احصائيات سابقة للجمعية إلى أن نسبة انتشار داء التهاب المفاصل الرسوي بتونس يقدّر بنسبة 3ر0 بالمائة، فيما يصيب داء تآكل الغضروف بالركبة الأشخاص فوق 40 سنة بنسبة 20 بالمائة في حين تبلغ نسبة الإصابة بتآكل غضروف الورك ب6 بالمائة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314629


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 11 سبتمبر 2025 | 19 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet31°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
30°-23
31°-22
34°-23
32°-25
  • Avoirs en devises
    25435,4

  • (10/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,90641 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/09)   751,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    