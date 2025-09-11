الجمعيّة التّونسيّة لمقاومة داء المفاصل تعرض على وزير الصحة استراتيجية للتكفل بمرض هشاشة العظام

إستقبل وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، الأربعاء بمقر الوزارة ، ممثلين عن الجمعيّة التّونسيّة لمقاومة داء المفاصل الذين عرضوا مشروع الإستراتيجيّة الوطنيّة للتقصّي والتكفّل بمرض هشاشة العظام.



وحسب بلاغ للوزارة تم خلال اللقاء التركيز على اهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة للمرضى وإحداث مراكز متابعة الكسور للوقاية الثانوية وضمان النفاذ العادل إلى العلاج والأدوية.



ومن عناصر الاستراتيجية تلك، إرساء سجل وطني للكسور لتحسين التخطيط و دعم التكوين والبحث العلمي والتوعية الى جانب بعث ديبلوم جامعي في أمراض هشاشة العظام بكليات الطب لتأهيل أطباء مختصين.ويبلغ عدد كليات الطب بتونس اربع كليات متواجدة بسوسة وصفاقس وتونس والمنستير.من جهته أكد وزير الصحّة على ضرورة اعتبار هشاشة العظام أولوية صحية وطنية، مؤكداً أنّ التشخيص المبكر والتكفل الشامل يجب أن يشمل كل الجهات في إطار مقاربة عادلة.ويعد إلتهاب المفاصل منتشرا في تونس، حيث تشير احصائيات سابقة للجمعية إلى أن نسبة انتشار داء التهاب المفاصل الرسوي بتونس يقدّر بنسبة 3ر0 بالمائة، فيما يصيب داء تآكل الغضروف بالركبة الأشخاص فوق 40 سنة بنسبة 20 بالمائة في حين تبلغ نسبة الإصابة بتآكل غضروف الورك ب6 بالمائة.