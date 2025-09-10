Babnet   Latest update 20:11 Tunis

بطولة النخبة لكرة اليد - برنامج مقابلات الجولة الخامسة

في ما يلي البرنامج المحين لمقابلات الجولة الخامسة للمرحلة الاولى من بطولة النخبة لكرة اليد التي ستقام يومي السبت والاحد 13 و14 سبتمبر الجاري:

🏐 السبت 13 سبتمبر 2025


* ⏰ 17:00 | قاعة الحمامات — جمعية الحمامات 🆚 نادي ساقية الزيت

* ⏰ 17:00 | قاعة قصور الساف — نادي كرة اليد بقصور الساف 🆚 النجم الساحلي
* ⏰ 17:00 | قاعة بني خيار — بعث بني خيار 🆚 النادي الإفريقي

🏐 الأحد 14 سبتمبر 2025

* ⏰ 17:00 | قاعة طبلبة — نسر طبلبة 🆚 سبورتينغ المكنين
* ⏰ 17:00 | قاعة باردو — الملعب التونسي 🆚 مكارم المهدية
* ⏰ 15:00 | قاعة جرجيس — الترجي الجرجيسي 🆚 الاتحاد المنستيري


