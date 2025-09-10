اتفاق تونسي إيراني على تفعيل آليات تدعم التعاون الثنائي، والإعداد الجيد للجنة المشتركة

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النفطي، أنّه تم الاتفاق خلال جلسة عمل عقدها الأربعاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجى بمقر الوزارة، على تفعيل مختلف الأطر والآليات الكفيلة بتدعيم التعاون الثنائي، والإعداد الجيد للجنة المشتركة التونسية الإيرانية .



كما بين خلال ندوة صحفية التأمت إثر انتهاء الجلسة ، أنّ اللقاء كان فرصة لتجديد تأكيد تضامن تونس ووقوفها إلى جانب إيران إزاء أي تهديدات تطالها أو تطال المنطقة العربية الإسلامية ، مشيرا الى أن الزيارة تترجم عمق الروابط الأخوية بين البلدين والسعي المشترك لدعم التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والتضامن والمصلحة المشتركة .



وقال " إنّ جلسة العمل التي انعقدت بين وفدي البلدين شكلت فرصة لاستعراض أوجه التعاون القائمة بين تونس وإيران في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصحّية والطبيّة وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى وما يتصل بالمنتوج الزراعي في كلا البلدين والسبل الكفيلة بالاستفادة من هذه المجالات".وأضاف أنّ لقاء نظيره الإيراني برئيس الجمهورية قيس سعيّد ، اليوم ، شكّل مناسبة للتأكيد مرة أخرى على تميّز العلاقات التونسية الإيرانية وعلى أهمية تطويرها وتوسيع آفاقها، إضافة إلى ما تمّ تداوله بخصوص التطورات الأخيرة في المنطقة وكذلك نتائج المباحثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وفي هذا الإطار أكّد الوزير ترحيب تونس باستئناف التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، معتبرا أنّ ذلك سيساهم في التخفيض من حدّة التوتر في المنطقة ويفتح أفاقا جديدة لاحتواء الأزمات وفرض منطق الحوار والدبلوماسية سبيلا لإيجاد الحلول المناسبة .كما أبرز أنّه تمّ خلال جلسة العمل التطرّق إلى أهمية تضافر الجهود العربية والإسلامية من أجل حثّ المجموعة الدولية والمجتمع الإنساني للقيام بما يجب القيام به لحماية الشعب الفلسطيني في هذا الظرف والتصدي لكافة محاولات التهجير اليائسة وجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية ووضع حد لعربدة الكيان المحتل وانتهاكاته المستمرة والمتكررة ضد فلسطين وضد المنطقة برمتها.بدوره قال وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي الذى يؤدي زيارة عمل الى تونس " إن العلاقات بين إيران وتونس كانت دائما علاقات طيبة وأخوية ووثيقة وأنّ هذه العلاقات تطوّرت في السنوات الأخيرة أكثر من ذي قبل".وأكّد أنّ هذه الزيارة شكلت مناسبة وفرصة لإجراء مزيد من المشاوارت بشأن العلاقات البينيّة خاصة خلال اللقاء المطوّل الذي جمعه برئيس الجمهورية والمباحثات المفصلة التي كانت مع وزير الشؤون الخارجية، مشيرا إلى انّ هذه المشاورات والمناقشات تفتح آفاقا جديدة أمام العلاقات بين البلدين.وشدد على وجود إرادة مشتركة حقيقية لتطوير العلاقات بين البلدين ، خاصة في المجالات التجارية والسياحية والطبيّة والعلمية والثقافية، معربا عن أمله في استمرار اللقاءات والمشاورات بين مسؤولي البلدين.وأبرز أنّه تمّ الإتفاق على عقد اجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، موجها الدعوة الى وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي دعوة لزيارة طهران في أقرب وقت .وفيما يتعلّق بالتطورات الإقليمية أفاد الوزير الإيراني بأن إيران وتونس تجمعهما مواقف متطابقة وأنّه تمّ إجراء مناقشات بشأن هذه القضايا وأنّ القضية الفلسطينية وموضوع الإبادة الجماعية في غزّة وجرائم اعتداءات الكيان الصهيوني ضد جميع دول المنطقة كانت من ابرز القضايا التي تمت مناقشتها .وأكّد دعم البلدين للقضية الفلسطينية والحق المشروع للفلسطينيينن ، مشدّدا على ضرورة تضافر الجهود بين الدول الإسلامية كلها واتخاذ خطوات فعلية من اجل وقف جرائم الكيان الصهيوني وإفشال مساعيه الرامية الى تهجير السكان في غزة والضفة الغربية .من جهة أخرى ندّد بالاعتداء الإسرائيلي يوم أمس ضدّ قطر، مبيّنا أنّه اعتداء يثبت انّه لا توجد دولة في المنطقة آمنة من اعتداءات وتهديدات الكيان الصهيوني .