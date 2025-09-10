سيدي بوزيد: تقديم ورشات تكوينية في الاسعافات الأولية لفائدة الفرق الصحية المدرسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cd761e0818206.31096029_okngpiljmhfqe.jpg width=100 align=left border=0>

تواصل الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بولاية سيدي بوزيد، تقديم سلسلة من الورشات التكوينية في الاسعافات الأولية بالوسط المدرسي، في اطار مشروع "لا داعي للذعر .. إليك ما يجب عليك فعله" والذي يشمل مختلف المؤسسات التربوية بكل المعتمديات.

وبين عضو الهيئة الوطنية المكلف بالعمل الاجتماعي والصحي بسيدي بوزيد نزار افاهمية في تصريح لصحفية "وات"، أنه سيتم بالشراكة مع الادارة الجهوية للصحة والمصلحة الجهوية للصحة المدرسية والجامعية، تقديم ورشات تكوينية في الاسعافات الاولية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لفائدة فرق الصحة المدرسية والاطارات الطبية وشبه الطبية في الوسط المدرسي وهي ورشات تتنزل في اطار مشروع يمتد طيلة 3 أشهر ويشمل 73 مؤسسة تربوية اعدادية وثانوية بالاضافة الى المدارس الابتدائية خاصة بالأرياف.

وأكد ان الهدف من هذه الورشات التكوينية في الاسعافات الأولية، إنقاذ حياة التلميذ المصاب في الوسط المدرسي في انتظار وصول الهياكل الرسمية للإسعاف.





وذكر ان خطوات الاسعافات الأولية التي يتم التركيز على ضرورة اتقانها، تتضمن 6 مراحل أساسية تتمثل في تقييم سلامة موقع الحادث وتقييم استجابة المصاب والتأكد من مرور الهواء عبر مجرى الهواء وفحص التنفس وفحص النبض والدورة الدموية وطلب المساعدة الطبية المتخصصة.