Babnet   Latest update 22:13 Tunis

صفاقس: حوالي 2000 منتفع من المساعدات المدرسية في إطار حملة "كتابي نهديه لأصحابي" المتواصلة الى اخر شهر اكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/7/sfax.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 21:25 قراءة: 0 د, 53 ث
      
بلغ عدد المنتفعين من المساعدات المدرسية المجمعة، في إطار الحملة الجهوية "كتابي نهديه لأصحابي" التي أطلقها المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس، منذ آخر السنة الدراسية الفارطة، والمتواصلة إلى آخر شهر أكتوبر القادم، حوالي 2000 منتفع إلى حد الآن.
 وقال منسق حملة "كتابي نهديه لاصحابي" ورئيس المكتب الجهوي لمنظمة التربية والاسرة بصفاقس محمد لعذار، اليوم الثلاثاء، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء ان الهدف بلوغ 3000 منتفع من التبرعات المدرسية المجمعة، التي تم الشروع في توزيعها منذ منتصف شهر أوت الماضي، وذلك مع إختتام الحملة في موفى شهر أكتوبر القادم.
وأوضح أنّ الحملة تتمثل في جمع الكتب، والأدوات المدرسية القديم منها والجديد، وتبادل الكتب، فضلا عن المساهمات المالية والعينية التي قام بها المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس، وهياكله المحلية، مع التثبت من مدى مطابقة الكتب المجمعة من البرامج المدرسية الرسمية، وصيانتها.

 وخلص إلى أنّ الحملة تهدف أساسا إلى التصدي لظاهرة تمزيق الكتب داخل المؤسسات التربوية وخارجها، وغرس قيم التضامن والتآزر، خاصة لدى الناشئة، وحتى لا يبقى أي تلميذ خارج مقاعد الدراسة مع حلول السنة الدراسية، بسبب عجز الأولياء على توفير الكتب والأدوات المدرسية لأبنائهم.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314565


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 | 17 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:38
15:52
12:24
05:57
04:28
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet38°
26° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-26
30°-24
31°-23
30°-23
31°-22
  • Avoirs en devises
    25291,4

  • (09/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40998 DT        1$ =2,90889 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/09)   818,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    