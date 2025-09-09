الرابطة المحترفة الثانية: بديع الزواغي مدربا جديدا لاتحاد بوسالم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c0777d8356a8.29648229_qlgkenfpmijoh.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الاتحاد الرياضي ببوسالم اليوم الثلاثاء عن تعيين بديع الزواغي مدربا جديدا لفريق الأكابر خلفا للمدرب السابق هيكل العياري.

جدير بالذكر ان هيكل العياري أعلن في وقت سابق انسحابه من تدريب الفريق قبل ايام من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

من جهة اخرى عزز فريق الشمال الغربي اليوم صفوفه باللاعبين محمد الاحمر وبلال الطبرقي.





يشار الى أن الاتحاد الرياضي ببوسالم سيستقبل في مفتتح جولات المجموعة الاولى من بطولة الرابطة الثانية الاتحاد الرياضي بتطاوين يوم السبت 20 سبتمبر الجاري، في مواجهة ستجمع بين الصاعد من الرابطة الثالثة مستوى اول والنازل من الرابطة المحترفة الاولى.