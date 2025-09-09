مستقبل المرسى: انتداب المهاجم الايفواري تيري كاسي

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/asm.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن المستقيبل الرياضي بالمرسى اليوم الثلاثاء عن استكمال جميع اجراءلات انتداب قلب الهجوم الايفواري تيري كاسي لتعزيز الزاد البشري تحسبا للرهانات القادمة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي.

ويبلغ المهاجم الجديد لمستقبل المرسى 25 سنة وسبق له تقمص عدة اندية ايفوارية ومغربية.

ويحتل مستقبل المرسى المركز الثاني عشر ب4 نقاط بعد 4 جولات من سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و سيلتقي يوم الخميس القادم شبيبة القيروان بملعب حمدة العواني ضمن منافسات الجولة الخامسة.