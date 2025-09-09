مدنين: وزيرة الاسرة تفتتح مركز اصطياف للاطفال بجرجيس ونادي اطفال بجربة وتشرف على انطلاق الندوة الوطنية لقطاع الطفولة

تولت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن اسماء الجابري اليوم الثلاثاء في إطار زيارتها الى ولاية مدنين تدشين مركز الاصطياف وترفيه الاطفال بجرجيس الذي انجز بكلفة 11 مليون دينار.

ويتوفر مركز الاصطياف وترفيه الاطفال بجرجيس على 98 غرفة بطاقة ايواء تبلغ 242 سريرا مع غرف لذوي الاحتياجات الخصوصية.

وقالت وزيرة الأسرة بالمناسبة ان هذا المركز الثاني من نوعه في تونس يمثل مكسبا وطنيا جديدا لفائدة الطفولة، وقد انتفع منه خلال هذه الصائفة 1600 طفل من كامل تراب الجمهورية من الاطفال مكفولي الدولة ومن الجمعيات، مؤكدة أن السعي متواصل لاحداث مراكز اخرى سيما بمناطق الشمال الغربي لتكون مكان تخييم في عطل الشتاء والربيع.



واضافت الجابري ان هذه المؤسسة موجهة اساسا لاستقبال الاطفال من مختلف الجهات وخاصة مكفولي الدولة اطفال مركبات الطفولة والمراكز المندمجة من اجل التمتع بحقهم في اللعب والترفيه والرفاه وتنشئتهم التنشئة الاجتماعية السليمة والمتوازنة والمبنية على التعارف وقبول الاخر والتعايش السليم في كنف المساواة وعدم التمييز.وسيشهد هذا المركز بداية من الاسبوع المقبل انطلاق اشغال توسعة باحداث فضاء للانشطة بكلفة قدرها 4 ملايين دينار بهدف تدعيم بنيته الاساسية بما يستجيب لتطلعات الاطفال ويوفر لهم فضاءات وانشطة من شانها ان تنمي معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم، حسب الوزيرة.كما اعطت الوزيرة رفقة والي مدنين اشارة انطلاق استغلال نادي اطفال بمنطقة بني معقل بجربة ميدون انجز بكلفة 500 ألف دينار وبطاقة استيعاب 75 طفلا موفرا انشطة ترفيهية وتربوية متنوعة للاطفال من خلال فضاءاته المختلفة على غرار الاعلامية والمطالعة.وأفادت الوزيرة بأن نادي الأطفال سيشهد توسيع انشطته بابرامه اتفاقيات مع المكتبة العمومية ومع مركز الاعلامية الموجهة للطفل بمدنين مستفيدا من قربه بالاساس تلاميذ المدرسة الابتدائية ببني معقل المحاذية له.وأعلنت في تصريح لصحفية (وات) على هامش الزيارة عن نشر الوزارة بلاغا هذا الاسبوع يدعو الجمعيات الناشطة بالجهة للتقدم من اجل المشاركة في استغلال وحدة التعهد باولياء واطفال ذوي صعوبات التعلم بالماي من معتمدية جربة ميدون التي توقفت عن النشاط وذلك لاعادة فتحها مع بداية هذه السنة الدراسية وتقديم خدماتها لمستحقيها مع ضرورة ان تتوفر في الجمعية الراغبة في المشاركة الشروط القانونية اللازمة.ولدى اشرافها بمركز الاصطياف وترفيه الاطفال بجرجيس على افتتاح اشغال الندوة الوطنية لقطاع الطفولة ابرزت وزيرة الأسرة اهمية الندوة في تعزيز التنسيق والتناغم بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية في ضبط السياسات العمومية في مجال الطفولة وتنفيذها ودعم قدرات سلك التفقد والارشاد البيداغوجي وايجاد اليات لتعزيز قيم المواطنة ورابط الانتماء والهوية المهنية لدى الاطارات التربوية في المؤسسات مع تفعيل دورهم في المساهمة في الارتقاء بالحس الوطني لدى الناشئة.ودعت الى الالتزام الجماعي بانجاح مؤسسات الطفولة العمومية على اختلاف اصنافها باعتبارها الفضاء الاصيل لترسيخ قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية والى العمل على زرع حب العلم والمعرفة لدى الاطفال.وكانت وزير الاسرة تولت مساء يوم امس في مستهل زيارتها الى ولاية مدنين تكريم التلاميذ المتفوقين من مكفولي مركب الطفولة بمدنين وتمكين 90 تلميذا بهذا المركب من مستويات تعليمية مختلفة من مستحقاتهم لمفتتح السنة التربوية الجديدة.