زغوان: اتخاذ جملة من الإجراءات لإحكام التصرف في مادة المرجين لموسم جني وتحويل الزيتون لموسم 2025 ـ 2026

مثل التصرف في مادة المرجين خلال موسم جني وتحويل الزيتون المقبل بولاية زغوان، محور جلسة عمل انعقدت أمس الاثنين بمقر الولاية بإشراف الوالي كريم البرنجي وحضور المصالح الجهوية ذات العلاقة وعدد من أصحاب المعاصر ومنتجي الزياتين

وتضمنت الجلسة عرضا مفصلا للمخطط الجهوي للتصرف في مادة المرجين ولنتائج المعاينات الميدانية لمصبات المرجين والبالغ عددها 11 مصبا، منها 4 مصبات بلدية و7 على ملك أصحاب معاصر خاصة، وقد تبين من خلال العرض الذي قدمه ممثلون عن المندوبية الجهوية للفلاحة، أن إنتاج الزياتين بالجهة لهذا الموسم قدر بحوالي 80 ألف طن سيفرز 90 ألف متر مكعب من المرجين، مما يستوجب اتخاذ إجراءات خاصة للتخلص منها وتجنب أثارها السلبية سواء بسرعة نقلها إلى مصبات المرجين أو عبر تثمينها وتحويلها إلى سماد عضوي.



