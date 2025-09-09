Babnet   Latest update 19:26 Tunis

زغوان: اتخاذ جملة من الإجراءات لإحكام التصرف في مادة المرجين لموسم جني وتحويل الزيتون لموسم 2025 ـ 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/zaytoun.jpg width=100 align=left border=0>
مثل التصرف في مادة المرجين خلال موسم جني وتحويل الزيتون المقبل بولاية زغوان، محور جلسة عمل انعقدت أمس الاثنين بمقر الولاية بإشراف الوالي كريم البرنجي وحضور المصالح الجهوية ذات العلاقة وعدد من أصحاب المعاصر ومنتجي الزياتين
وتضمنت الجلسة عرضا مفصلا للمخطط الجهوي للتصرف في مادة المرجين ولنتائج المعاينات الميدانية لمصبات المرجين والبالغ عددها 11 مصبا، منها 4 مصبات بلدية و7 على ملك أصحاب معاصر خاصة، وقد تبين من خلال العرض الذي قدمه ممثلون عن المندوبية الجهوية للفلاحة، أن إنتاج الزياتين بالجهة لهذا الموسم قدر بحوالي 80 ألف طن سيفرز 90 ألف متر مكعب من المرجين، مما يستوجب اتخاذ إجراءات خاصة للتخلص منها وتجنب أثارها السلبية سواء بسرعة نقلها إلى مصبات المرجين أو عبر تثمينها وتحويلها إلى سماد عضوي.


ومن بين هذه الإجراءات، إعداد اتفاقية شراكة بين ديوان الأراضي الدولية وأصحاب المعاصر بالجهة سيتم إمضاؤها لاحقا من الطرفين تقضي تثمين 50 ألف متر مكعب من مادة المرجين ونشرها على مساحة ألف هكتار من جملة 1400 هكتار تحت تصرف الديوان، وهو ما يمثل نسبة 60 بالمائة من كمية المرجين المحتملة، وفق ما ذكره رئيس قسم الإنتاج النباتي عادل بن حميدة لـ"وات".

وتم إلى جانب ذلك اتخاذ جملة من الإجراءات لإحكام التصرف في مادة المرجين تضمنت التسريع بتهيئة مصبات المرجين وترشيد استغلالها والتصدي لتعمد بعض أصحاب المعاصر التخلص من المرجين ورميه بالأودية والمجاري إلى جانب تحفيز الباعثين الشبان على الاستثمار في تثمين المرجين واستغلاله في تسميد الأراضي الفلاحية.


