كاتب الدّولة لدى وزير الخارجيّة يستقبل وفدا من رجال الأعمال من النّيبال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bf33ceb60d47.98957837_kgpolhjfeiqnm.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج، محمّد بن عيّاد، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة وفدا من رجال الأعمال من النّيبال، برئاسة القنصل الشّرفي لتونس بالنّيبال، بهاواني رانا.



وحسب بلاغ اعلامي للوزارة أبرز بن عياد أهميّة دور القنصل الشّرفي لتونس في معاضدة جهود سفارة تونس بنيودلهي في مجال الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية وبالخصوص التّرويج لتونس كوجهة سياحية والتّعريف بمناخ الأعمال والاستثمار فيها تونس، مؤكّدا وجود آفاق واعدة لتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.

