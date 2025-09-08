كاتب الدّولة لدى وزير الخارجيّة يستقبل وفدا من رجال الأعمال من النّيبال
استقبل كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج، محمّد بن عيّاد، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة وفدا من رجال الأعمال من النّيبال، برئاسة القنصل الشّرفي لتونس بالنّيبال، بهاواني رانا.
وحسب بلاغ اعلامي للوزارة أبرز بن عياد أهميّة دور القنصل الشّرفي لتونس في معاضدة جهود سفارة تونس بنيودلهي في مجال الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية وبالخصوص التّرويج لتونس كوجهة سياحية والتّعريف بمناخ الأعمال والاستثمار فيها تونس، مؤكّدا وجود آفاق واعدة لتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.
و أبرز كاتب الدولة حرص الدبلوماسية التونسية على تنويع الشراكات بما يخدم مصالح تونس وفق الأولويات المرسومة للمرحلة القادمة وعلى قاعدة المنافع المشتركة والندّية واحترام الخيارات الوطنية.
من جهتها، عبّرت بهاواني رانا عن شكرها وامتنانها على الثّقة التي منحت لها لتمثيل تونس لدى جمهورية النّيبال، مؤكّدة إستعدادها لبذل كل الجهود والمساعي من أجل الإسهام، بالتنسيق مع سفارة تونس بنيودلهي(الهند) في إرساء تعاون إقتصادي وثقافي مثمر بين تونس والنيبال.
