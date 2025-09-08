Babnet   Latest update 21:11 Tunis

كاتب الدّولة لدى وزير الخارجيّة يستقبل وفدا من رجال الأعمال من النّيبال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bf33ceb60d47.98957837_kgpolhjfeiqnm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 20:50 قراءة: 0 د, 42 ث
      
استقبل كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج، محمّد بن عيّاد، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة وفدا من رجال الأعمال من النّيبال، برئاسة القنصل الشّرفي لتونس بالنّيبال، بهاواني رانا.

وحسب بلاغ اعلامي للوزارة أبرز بن عياد أهميّة دور القنصل الشّرفي لتونس في معاضدة جهود سفارة تونس بنيودلهي في مجال الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية وبالخصوص التّرويج لتونس كوجهة سياحية والتّعريف بمناخ الأعمال والاستثمار فيها تونس، مؤكّدا وجود آفاق واعدة لتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.



و أبرز كاتب الدولة حرص الدبلوماسية التونسية على تنويع الشراكات بما يخدم مصالح تونس وفق الأولويات المرسومة للمرحلة القادمة وعلى قاعدة المنافع المشتركة والندّية واحترام الخيارات الوطنية.

من جهتها، عبّرت بهاواني رانا عن شكرها وامتنانها على الثّقة التي منحت لها لتمثيل تونس لدى جمهورية النّيبال، مؤكّدة إستعدادها لبذل كل الجهود والمساعي من أجل الإسهام، بالتنسيق مع سفارة تونس بنيودلهي(الهند) في إرساء تعاون إقتصادي وثقافي مثمر بين تونس والنيبال.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314512


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 سبتمبر 2025 | 16 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:39
15:53
12:24
05:56
04:27
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet37°
30° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
37°-29
30°-23
30°-23
30°-23
  • Avoirs en devises
    25215,8

  • (08/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40407 DT        1$ =2,91593 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/09)   812,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    