وزير الشؤون الاجتماعية: إعداد استراتيجية وطنية للحق في التعلم مدى الحياة

أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم الاثنين، أن الوزارة أعدّت استراتيجية وطنية للحق في التعلم مدى الحياة في المراكز الوطنية لتعليم الكبار، تهدف إلى أن تكون وثيقة مرجعية وملزمة لجميع الأطراف، في سبيل تحقيق الإدماج الاقتصادي، والقضاء على كافة أشكال التمييز، وتكريس ديمقراطية التعلم.



وأضاف عصام الأحمر خلال الاحتفال بالعاصمة باليوم العالمي لمحو الأمية الموافق لـ8 سبتمبر، تحت شعار " التعلم مدى الحياة من الأبجدة إلى مهارات الحياة"، ان هذه الاستراتيجية تهتم بمحورين أساسيين، يتعلق الأول بالانتقال من مجرد معرفة الأبجدية والقراءة إلى اكتساب المهارات الحياتية، خاصة في ظل رقمنة الخدمات، مثل سحب المنح المالية أو التسجيل في أنظمة الضمان الاجتماعي الرقمية لافتا في هذا الخصوص الى ان الفئات المستهدفة تحتاج إلى تكوين يمكّنها من التعامل بكفاءة مع هذه المنظومات الجديدة، وذلك بهدف تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

