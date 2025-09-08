صفاقس: تخصيص اعتمادات في حدود 450 ألف دينار لفائدة المركز المندمج للشباب والطفولة
أفاد المندوب الجهوي لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بصفاقس، وليد العموري، بأن الإعتمادات المرصودة من قبل سلطة الإشراف، لفائدة المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس، في حدود 450 الف دينار.
وأوضح العموري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال زيارة عمل أدتها اليوم الإثنين، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى ولاية صفاقس، أن هذه الإعتمادات، مخصصة لتهيئة مطبخ المؤسسة، والملعب الرياضي، ووحدات الحياة، بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للأطفال المكفولين.
وأشار إلى أن المركز المندمج، يضم حوالي 25 طفلا بنظام الإقامة، مما يستوجب توفير خدمات وأنشطة فكرية ورياضية، تستجيب لتطلعاتهم، فضلا عن تأطيرهم في سياق تربوي، وبيداغوجي، مدروس وعالي الجودة.
وذكر أن ولاية صفاقس، تعد أكثر من 800 مؤسسة طفولة.
