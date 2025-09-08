Babnet   Latest update 21:11 Tunis

صفاقس: تخصيص اعتمادات في حدود 450 ألف دينار لفائدة المركز المندمج للشباب والطفولة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eb04bc9831088.87949482_gelpjnkiohfqm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 20:40 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أفاد المندوب الجهوي لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بصفاقس، وليد العموري، بأن الإعتمادات المرصودة من قبل سلطة الإشراف، لفائدة المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس، في حدود 450 الف دينار.

 وأوضح العموري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال زيارة عمل أدتها اليوم الإثنين، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى ولاية صفاقس، أن هذه الإعتمادات، مخصصة لتهيئة مطبخ المؤسسة، والملعب الرياضي، ووحدات الحياة، بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للأطفال المكفولين.

وأشار إلى أن المركز المندمج، يضم حوالي 25 طفلا بنظام الإقامة، مما يستوجب توفير خدمات وأنشطة فكرية ورياضية، تستجيب لتطلعاتهم، فضلا عن تأطيرهم في سياق تربوي، وبيداغوجي، مدروس وعالي الجودة.

 وذكر أن ولاية صفاقس، تعد أكثر من 800 مؤسسة طفولة. 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314490


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 سبتمبر 2025 | 16 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:39
15:53
12:24
05:56
04:27
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet37°
30° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
37°-29
30°-23
30°-23
30°-23
  • Avoirs en devises
    25215,8

  • (08/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40407 DT        1$ =2,91593 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/09)   812,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    