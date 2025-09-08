صفاقس: تخصيص اعتمادات في حدود 450 ألف دينار لفائدة المركز المندمج للشباب والطفولة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eb04bc9831088.87949482_gelpjnkiohfqm.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد المندوب الجهوي لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بصفاقس، وليد العموري، بأن الإعتمادات المرصودة من قبل سلطة الإشراف، لفائدة المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس، في حدود 450 الف دينار.



وأوضح العموري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال زيارة عمل أدتها اليوم الإثنين، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى ولاية صفاقس، أن هذه الإعتمادات، مخصصة لتهيئة مطبخ المؤسسة، والملعب الرياضي، ووحدات الحياة، بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للأطفال المكفولين.

