مدينة القيروان تستقبل آلاف الزوار من مختلف أنحاء البلاد احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف

تحولت عاصمة الاغالبة، مساء أمس الأربعاء، الى مزار للآلاف الذين توافدوا من مختلف الولايات احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف وسط احتفالات دينية وأجواء روحانية وتنشيطية شملت مختلف الشوارع والساحات العامة رافقتها حركية اقتصادية.



وشهدت المدينة عشية أمس تدفق الرحلات السياحية من كافة ولايات الجمهورية، وتوجّه الزوار إلى مختلف أرجاء المدينة لزيارة معالمها التاريخية كجامع عقبة بن نافع، ومقام أبي زمعة البلوي، والمسلك السياحي بالمدينة العتيقة، والمعارض التجارية ومعارض للصناعات التقليدية وغيرها.



وأفاد المندوب الجهوي للسياحة مراد العلويني، بأن نسبة الحجوزات بلغت 100 بالمائة في مختلف الوحدات السياحية بمدينة القيروان التي شهدت كذلك توافد الرحلات السياحية من مختلف انحاء البلاد، بالإضافة إلى توافد عدد من السياح للاطلاع على المعالم التاريخية والأجواء التنشيطية التي رافقت هذه المناسبة.وتوجّه عدد من الزوار لاداء الصلاة بجامع عقبة بن نافع، وزيارة مقام الصحابي الجليل ابي زمعة البلوي الذي احتضن مسامرات في السيرة النبوية وشمائل الرسول الكريم، فيما توجه البعض الاخر الى اقتناء مختلف المنتوجات التقليدية على غرار "المقروض القيرواني"، والزربية، واواني النحاس المطروق الذي تشتهر به ولاية القيروان.وغصّت ساحات المدينة مساء أمس بالزوار الذين تابعوا حفلات الفرق الصوفية خاصة بساحة "باب الجلادين" التي احتضنت عرض دوليا تحت عنوان "نفحات المولد" لفرقة حلب للانشاد، والعرض الصوفي صلّاح بلادي" ببطحاء الجرابة، إلى جانب عرض "الزيارة" للفنان سامي اللجمي، بـ"ساحة أولاد فرحان".كما تم، بالمناسبة، تنشيط المسلك السياحي بفعاليات "الخرجة القروية" التي تم خلالها إبراز خصوصيات اللباس التقليدية القيرواني وخاصة "الحايك القيرواني".وانتظم بالمناسبة موكب ديني بجامع عقبة بن نافع تضمّن تلاوة عطرة من الآيات البيّنات من القرٱن الكريم، ومحاضرة دينية قدمها الإمام الخطيب بجامع عقبة الشيخ منذر العلاني تحت عنوان "من وحي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف"، واختتم الموكب بالدعاء والابتهالات للشيخ الخطيب الطيب الغزي، ثم تكريم عدد من الفائزين في مسابقات الحديث النبوي الشريف وحفظ القرآن الكريم.ورصدت وكالة تونس افريقيا للانباء آراء زوار عاصمة الاغالبة بشأن الأجواء الاحتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث تقول فاطمة وهي اصيلة ولاية مدنين ومقيمة ببلجيكا انها قدمت خصيصا لاول مرة لتعيش أجواء الاحتفالات بالمولد النبوي في القيروان، وصافحت "أجواء روحانية وتنشيطية جد رائعة"، معربة عن إعجابها بمعالم المدينة وخاصة جامع عقبة بن نافع.واعتبر رياض بن شقرة، القادم من بنزرت، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالقيروان له نكهة خاصة لاسيما مع الاجواء الروحانية بجوامعها، وعظمة معالمها التاريخية، مضيفا أنه يزور مدينة القيروان خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وفي كل مرة يتعرف على عادات وتقاليد مميزة لأهل هذه المدينة العريقة.وتتميز مدينة القيروان خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بحركية اقتصادية، حيث يساهم المعرض التجاري والمعرض الوطني للصناعات التقليدية في اضفاء حركية تجارية ينتظرها الحرفيون والتجار بفارغ الصبر لترويج منتوجاتهم بعد ركود طيلة السنة.وأقيم صباح اليوم الخميس بهذه المناسبة حفل "المولدية" بمقام ابي زمعة البلوي الذي تضمن ابتهالات ومدائح وأذكارا دينية، وستتواصل الاحتفالية خلال اليومين المقبلين بعروض صوفية بقاعة العروض بالمركب الثقافي اسد ابن فرات وساحة باب الجلادين.