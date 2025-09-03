Babnet   Latest update 20:32 Tunis

مؤسسة UR-POWER الفرنسية تعتزم الإستثمار في تونس.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b88a824c0819.07916869_pqkgminjehlof.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Septembre 2025 - 19:35
      
اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الأربعاء 03 سبتمبر 2025 بـ Libero Mazzone، رئيس المؤسسة الفرنسية UR-POWER المتخصصة في معالجة ورسكلة المياه المستعملة واستغلالها في إنتاج الطاقة البديلة والمياه النقية عالية الجودة القابلة للاستعمال خاصة في المجال الزراعي.

وكان اللقاء، الذي حضره المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب، مناسبة قدّم خلالها Mazzone عرضا حول الخصائص التقنية والتكنولوجية التي تعتمدها المؤسسة في نشاطها ومزاياها على المستويين الكمي والنوعي للإنتاج.



كما أعرب Mazzone عن رغبة مؤسسته في الاستثمار في تونس وإقامة مشروع نموذجي في هذا التخصص.

من جانبه، رحب سمير عبد الحفيظ باهتمام مؤسسة UR-POWER بالاستثمار في تونس، مؤكدا على استعداد الوزارة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لمرافقتها وتوفير ما تحتاجه من إحاطة وتنسيق مع باقي الهياكل المعنية لإنجاز مشروعها في أفضل الظروف.


الأربعاء 03 سبتمبر 2025 | 11 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:16
18:47
15:57
12:26
05:52
04:22
الرطــوبة:
% 61
