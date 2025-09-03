مؤسسة UR-POWER الفرنسية تعتزم الإستثمار في تونس.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b88a824c0819.07916869_pqkgminjehlof.jpg width=100 align=left border=0>

اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الأربعاء 03 سبتمبر 2025 بـ Libero Mazzone، رئيس المؤسسة الفرنسية UR-POWER المتخصصة في معالجة ورسكلة المياه المستعملة واستغلالها في إنتاج الطاقة البديلة والمياه النقية عالية الجودة القابلة للاستعمال خاصة في المجال الزراعي.



وكان اللقاء، الذي حضره المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب، مناسبة قدّم خلالها Mazzone عرضا حول الخصائص التقنية والتكنولوجية التي تعتمدها المؤسسة في نشاطها ومزاياها على المستويين الكمي والنوعي للإنتاج.

