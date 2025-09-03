Babnet   Latest update 18:27 Tunis

الملعب التونسي يعلن انتقال ادم عروس الى قاسم باشا التركي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b8732b68dc94.55617911_kilgpeqnofhjm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Septembre 2025 - 18:15 قراءة: 0 د, 14 ث
      
اعلن الملعب التونسي، اليوم الاربعاء، عن انتقال لاعبه ادم عروس الى قاسم باشا التركي.
كما افد فريق باردو عبر صفحته الرسمية بان ريان السماعلي مدد عقده لموسم اضافي (2027)
وكان الملعب التونسي فرط قبل يومين في لاعبه الشاب خليل العياري لفائدة باريس سان جيرمان الفرنسي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314300


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 03 سبتمبر 2025 | 11 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:16
18:47
15:57
12:26
05:52
04:22
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet30°
26° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
32°-22
32°-24
35°-24
37°-27
  • Avoirs en devises
    25096,0

  • (03/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39643 DT        1$ =2,91805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/09)   756,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    