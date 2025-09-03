الملعب التونسي يعلن انتقال ادم عروس الى قاسم باشا التركي
اعلن الملعب التونسي، اليوم الاربعاء، عن انتقال لاعبه ادم عروس الى قاسم باشا التركي.
كما افد فريق باردو عبر صفحته الرسمية بان ريان السماعلي مدد عقده لموسم اضافي (2027)
وكان الملعب التونسي فرط قبل يومين في لاعبه الشاب خليل العياري لفائدة باريس سان جيرمان الفرنسي.
