وزارة التجهيز ترصد نحو 36 مليون دينار لجهر وصيانة منشآت حماية المدن من الفيضانات بكافة الجهات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b713247640a1.49761140_ofiqpgljnmkeh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Septembre 2025 - 16:49
      
رصدت وزارة التجهيز والإسكان حوالي 36 مليون دينار لأشغال الجهر والصيانة الخاصة بمنشآت حماية المدن من الفيضانات في مختلف جهات البلاد، من بينها 8,2 مليون دينار مخصّصة لولايات تونس الكبرى.

وأوضحت الوزارة أنّ تدخلاتها، خلال الفترة الممتدة من جوان إلى أوت 2025، مكنت من جهر وتنظيف نحو 2400 كلم من القنوات ومجاري المياه والأودية بمختلف الأحجام، إلى جانب ترميم حوالي 440 منشأة موزعة على كامل الجمهورية، مشيرة إلى أنّ مساحة أحواض تجميع مياه الأمطار بتونس الكبرى بلغت 52 هكتاراً.



وفي إطار الاستعدادات لموسم الأمطار، أدى وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، يوم أمس الاثنين، زيارة ميدانية إلى ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس، تفقّد خلالها مشاريع صيانة منشآت الحماية من الفيضانات، من بينها جهر قنال تصريف مياه الأمطار بالطريق الوطنية رقم 9، ومحطة الضخ والقنال المحاذي للطريق الجهوية رقم 33 متفرع 2، إضافة إلى قنال خزندار وقنال تفريغ سبخة السيجومي ومصب وادي مليان ووادي سيدي سليمان وحوض تجميع برج التركي.

كما عاين الوزير أشغال مسيل نور جعفر ضمن مشروع حماية منطقة رواد من الفيضانات (القسط عدد 3)، الذي بلغت نسبة إنجازه 32%، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة.

ودعا الزواري إلى مزيد تكثيف الجهود لرفع نسق الأشغال والعناية بشبكات تصريف مياه الأمطار على الطرقات والمنشآت ذات الصلة، مبرزاً أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان نجاعة المشاريع وحماية الأحياء السكنية من مخاطر الفيضانات، بما يحفظ الأرواح والممتلكات.


