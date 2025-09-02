وزارة التجهيز ترصد نحو 36 مليون دينار لجهر وصيانة منشآت حماية المدن من الفيضانات بكافة الجهات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b713247640a1.49761140_ofiqpgljnmkeh.jpg width=100 align=left border=0>

رصدت وزارة التجهيز والإسكان حوالي 36 مليون دينار لأشغال الجهر والصيانة الخاصة بمنشآت حماية المدن من الفيضانات في مختلف جهات البلاد، من بينها 8,2 مليون دينار مخصّصة لولايات تونس الكبرى.



وأوضحت الوزارة أنّ تدخلاتها، خلال الفترة الممتدة من جوان إلى أوت 2025، مكنت من جهر وتنظيف نحو 2400 كلم من القنوات ومجاري المياه والأودية بمختلف الأحجام، إلى جانب ترميم حوالي 440 منشأة موزعة على كامل الجمهورية، مشيرة إلى أنّ مساحة أحواض تجميع مياه الأمطار بتونس الكبرى بلغت 52 هكتاراً.

