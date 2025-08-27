نابل: "المسرح مرآة المجتمع: معالجة الظواهر السلوكية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر" شعار الدورة 35 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية

تحتضن دار الثقافة بنابل من 29 الى 31 اوت فعاليات الدورة 35 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية التي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تحت شعار " المسرح مرآة المجتمع: معالجة الظواهر السلوكية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر".

ويتضمن برنامج هذه الدورة التي اطلق عليها اسم دورة الفنان العرائسي محي الدين بن عبد الله عرض مجموعة من المسرحيات لنوادي المسرح في اطار مسابقات الاعمال الجماعية للاطفال ومسابقات الاعمال الجماعية للشباب والكهول بالاضافة الى مسابقة الاداء الفردي ومسابقة مسرح الشارع.

وسيخصص جانب هام من برنامج المهرجان لتنظيم 3 ورشات تكوينية تعنى الاولى ب"الممثل المواطن: فن التمثيل كأداة للوعي البيئي والاجتماعي" وتؤطرها الاستاذة والفنانة تماضر الزرلي وتعنى الثانية ب" صنع عرائس الرسكلة والتدوير" ويؤطرها الاستاذ وليد الوسيعي وتعنى الثالثة بالتكوين في فن الارتجال " الارتجال من الفراغ الى المعنى" ويؤطرها الاستاذ لزهر الفرحاني.



اما بالنسبة إلى المسرحيات التي ستشارك في مسابقة الاعمال الجماعية للاطفال فتشمل " نافا رنات" لنادي المسرح بدار الثقافة نور الدين صمود بقليبية و "الطبيب المزيف وبنات الساحر" لنادي المسرح بدار الشباب ازمور و" الصندوق العجيب" لنادي المسرح بدار الثقافة تاكلسة و " حكايات زمان" لنادي المسرح بدار الثقافة سليمان و "لماذا نحن هنا" لنادي المسرح بدار الشباب دار شعبان الفهري.وستشارك في مسابقة الاعمال الجماعية للشباب والكهول مسرحيات "وجهة نظر لنادي المسرح بدار الشباب قربة و "عطيل: ظل الشك" لنادي المسرح بدار الشباب منزل تميم و "الوباء 47" لنادي المسرح بدار الثقافة قرنبالية و "انا وهي" لنادي المسرح بدار الثقافة تاكلسة" بالاضافة الى مسرحيات "صرخة انثى" لنادي المسرح بدار الثقافة الميدة و "هل هي النهاية" لنادي المسرح بدار شعبان الفهري و "الطريق الى الجحيم" لنادي المسرح بدار الثقافة نور الدين صمود و " ملحمة انسانية" لنادي المسرح بدار الثقافة نابل.وتشارك في مسابقة الاداء الفردي مسرحيات "عشرون دقيقة" لنادي المسرح بدار الثقافة قرمبالية و "ظل الذاكرة" لنادي المسرح بالمركب الثقافي نيابوليس و "ما بين" لنادي المسرح بدار الشباب دار شعبان الفهري و "عفو" لنادي المسرح بدار الثقافة تازركة و "شهقة" لنادي المسرح بدار الثقافة بوعرقوب و " سي 718 ناو اغسيت" لنادي المسرح بدار الثقافة نور الدين صمود.اما في مسرح الشارع فستتنافس على جوائز المسابقة مسرحيات "انتبه ا سدي اف" لنادي المسرح بتاكلسة و "السكة عدد 876" لنادي المسرح بدار الثقافة سليمان و "نصبة وخرافة" لنادي المسرح بدار الثقافة نور الدين صمود بقليبية و "العيد الاخير" لنادي المسرح بدار الثقافة نابل و "اختراقات حنظلة" لنادي المسرح بدار الشباب حمام الاغزاز".وسيتم في اطار اليوم الختامي للمهرجان تكريم الفنان المسرحي العرائسي محي الدين بن عبد الله وبث شريط قصير حول نشاته وتكوينه وتميزه في صنع العرائس والاقنعة وتتويج المشاركين في الدورة 35 وعرض إنتاجات اعمال الورشات التكوينية وتكريم المؤطرين وتتويج الاعمال الفائزة في مختلف المسابقات.