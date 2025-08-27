Babnet   Latest update 11:04 Tunis

وزارة الصحة توضح: ترشيد الأدوية لا يعني حرمان المرضى بل ضمان استمرارية التزويد

Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 09:48
      
أوضحت وزارة الصحة، في بلاغ توضيحي صدر اليوم الأربعاء 27 أوت، أن دعوة الوزارة لترشيد الوصفات الطبية "تم تأويلها بشكل خاطئ وتوظيفها لغايات أخرى لا علاقة لها بهدفها الحقيقي"، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وليس حرمان المرضى من العلاج.

رد على الأخبار الزائفة


الوزارة دعت إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والتأويلات المغلوطة التي تم تداولها في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن بعض الفيديوهات القديمة المتعلقة بقطاع الصحة والدواء أعيد نشرها بشكل يثير البلبلة ويعطّل جهودها في تطوير القطاع.

ترشيد الأدوية: مفهوم علمي

وشددت وزارة الصحة على أن ترشيد استعمال الأدوية علم قائم بذاته في كل بلدان العالم، ويعني أساساً حسن استعمال الدواء بالكمية والمدة اللازمتين ليكون ناجعاً، بعيداً عن أي حرمان للمرضى من العلاجات الضرورية.

استراتيجية وطنية للدواء

الوزارة أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية في المجال تقوم على:

* ضمان ديمومة المخزون الاستراتيجي من الأدوية.
* تشجيع وصف الأدوية المسجلة والجنيسة.
* تأمين وصول المرضى إلى جميع العلاجات الأساسية.

وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة العمل على تأمين التزويد وحماية حق المرضى في العلاج ضمن مقاربة متوازنة بين الاستعمال الرشيد للدواء والحفاظ على مخزونات البلاد الاستراتيجية.


الأربعاء 27 أوت 2025 | 4 ربيع الأول 1447
