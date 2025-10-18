Babnet   Latest update 10:24 Tunis

الجزائر: تسجيل حالتي وفاة و5 إصابات بداء الدفتيريا في ولاية سكيكدة ووزارة الصحة تُفعّل خلية أزمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f34e758fd032.07686629_mjqiflgeohnkp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 09:20
      
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 5 حالات مؤكدة للإصابة بداء الدفتيريا (الخُنَّاق) في ولاية سكيكدة بشرق البلاد، من بينها حالتا وفاة، وذلك وفق بيان رسمي صدر اليوم.

وأوضحت الوزارة أن المتوفَّيْن هما رجل يبلغ من العمر 25 سنة من جنسية أجنبية، وطفلة تبلغ من العمر 12 سنة لم تكن ملقّحة ضد المرض، مما يزيد من خطورة الإصابة والمضاعفات الصحية المرتبطة بهذا الداء.



تفعيل خلية أزمة ومتابعة ميدانية دقيقة

وفور الإبلاغ عن الحالات، قامت السلطات الصحية بتشكيل خلية أزمة على مستوى مديرية الصحة بالولاية، بهدف متابعة تطور الوضع الوبائي عن كثب، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية المستعجلة للحد من انتشار المرض.

كما شرعت الفرق الطبية المختصة في إجراء تحقيقات وبائية واسعة شملت جميع الأشخاص المخالطين للمصابين، حيث تم إخضاعهم للعلاج الوقائي وتطعيمهم فورًا ضد داء الدفتيريا.

حملة تلقيح استباقية

وأسفرت التدخلات السريعة خلال الـ48 ساعة الماضية عن تطعيم 514 شخصًا في إطار حملة تلقيح استباقية تشرف عليها الفرق الصحية المحلية بتنسيق مباشر مع خلية الأزمة.

وأكدت وزارة الصحة أن الوضع الوبائي مستقر حاليًا، مع استمرار عمليات المتابعة اليومية وتعزيز إجراءات اليقظة الوبائية في مختلف الهياكل الصحية بالولاية.

دعوة المواطنين إلى الالتزام بالتلقيح

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام بجدول التلقيح الوطني، مؤكدة أن اللقاح هو الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من الدفتيريا وغيرها من الأمراض المعدية، مشيرة إلى توفر اللقاحات في جميع المؤسسات الصحية عبر الولاية.

المصدر: الشروق الجزائرية


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

