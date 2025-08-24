Babnet   Latest update 23:11 Tunis

جلسة عمل بوزارة الصحة لإعداد خطة وطنية لمواجهة نقص الأدوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ab884ee5a525.05623627_nholgfjmkpqei.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 24 Août 2025 - 22:46
      
أشرف وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني، يوم الجمعة 22 أوت 2025، على جلسة عمل خُصصت لوضع خطة وطنية شاملة للتصدي للنقص الظرفي في الأدوية وضمان استمرارية التزويد.

الإجراءات المتفق عليها:


* تركيز منصة إنذار مبكر بالصيدلية المركزية للتبليغ عن أي خطر نفاذ.

* إلزام مصنّعي الأدوية بالتصريح المنتظم بمخزونهم لتفادي أي نفاذ فجئي.
* تنسيق مسبق مع المخابر عند تسجيل اضطرابات في الإنتاج.
* إطلاق حملة وطنية للتحسيس باستعمال الأدوية الجنيسة.
* دعوة الأطباء والصيادلة إلى الاستناد إلى البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات، مع توعية المواطنين بأهمية حسن الاستعمال.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حقّ المواطن في الحصول على احتياجاته الدوائية، والتخلّص من ظاهرة فقدان الأدوية عبر تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع.


الاثنين 25 أوت 2025 | 2 ربيع الأول 1447
