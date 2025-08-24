جلسة عمل بوزارة الصحة لإعداد خطة وطنية لمواجهة نقص الأدوية

أشرف وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني، يوم الجمعة 22 أوت 2025، على جلسة عمل خُصصت لوضع خطة وطنية شاملة للتصدي للنقص الظرفي في الأدوية وضمان استمرارية التزويد.



الإجراءات المتفق عليها:



* تركيزبالصيدلية المركزية للتبليغ عن أي خطر نفاذ.* إلزاملتفادي أي نفاذ فجئي.* تنسيق مسبق مع المخابر عند تسجيل* إطلاقباستعمال الأدوية الجنيسة.* دعوة الأطباء والصيادلة إلى الاستناد إلىفي وصف الأدوية وترشيد الوصفات، معبأهمية حسن الاستعمال.وتهدف هذه الإجراءات إلى، والتخلّص من ظاهرة فقدان الأدوية عبر تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع.