المعهد الوطني للرصد الجوي: شهر جويلية 2025 رابع اكثر الاشهر حرارة في تونس

صنف شهر جويلية 2025، رابعَ أكثر الاشهر حرارة في تونس، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة الوطني 29،8 درجة مائوية، متجاوزا المعدل المرجعي (28 درجة مائوية ) ب 1،8 درجة، وفق ما ورد بنشرة المناخ، الصادرة الاحد، عن المعهد الوطني للرصد الجوي.







فائض في كميات الأمطار لشهر جويلية 2025



وتراوح متوسط درجات الحرارة، خلال شهر جويلية 2025، بين 8ر26 درجة مائوية في تالة و4ر32 درجة مائوية في قفصة.اما معدل درجات الحرارة القصوى خلال هذا الشهر، فقد تراوحت بين 4ر31 درجة مائوية في المهدية و3ر40 درجة مائوية في القيروان.وبلغ المعدل الوطني لدرجات الحرارة القصوى 1ر36درجة مائوية، متجاوزا المعدل المرجعي (6ر34 درجة مائوية) بـ 5ر1درجة.أما المعدل الوطني لدرجات الحرارة الدنيا فقد بلغ 4ر23 درجة مائوية، متجاوزا المعدل المرجعي (4ر21 درجة مائوية) بـ درجتين مائويتين.و تراوحت درجات الحرارة الدنيا بين 5ر19 درجة مائوية في الكاف و6ر26 درجة مائوية في قابس.تميّزت كميات الأمطار خلال شهر جويلية 2025 بوجود فائض، نتيجة لتهاطل امطار رعدية بين يومي 2 و3 من الشهر، خاصةً في القصرين وتالة وسليانة وجندوبة وبين 12 و14 جويلية 2025 في القيروان وسليانة والكاف.وراكم شمال البلاد (10 محطات) كمية امطار قدرت ب 9ر83 ملم اي ما يمثل 147 بالمائة من المعدل العادي.أما في الوسط، فقد كانت كميات الأمطار قريبة من المعدل (بمجموع 6ر45 مم مقارنةً بالمعدل البالغ 1ر47 مليمتر).ولم تتجاوز مجموع كميات الامطار في الجنوب 8ر5 مليمتر.وفي ما يتعلق بالرياح، فقد تجاوزت سرعتها 60 كلم في الساعة عدة مرات في مختلف المحطات وخاصةً في بنزرت، لتبلغ سرعتها 108كلم في الساعة في جربة.