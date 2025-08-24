Babnet   Latest update 13:19 Tunis

رئيسة الحكومة تلتقي امبراطور وامبراطورة اليابان

Publié le Dimanche 24 Août 2025 - 12:23
      
أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الأحد أن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري كان لها يوم الجمعة الماضي رفقة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المشاركة في الدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا، لقاء مع امبراطور وامبراطورة اليابان بالقصر الإمبراطوري في طوكيو.

ونقلت رئيسة الحكومة في محادثة مع امبراطور اليابان، ناروهيتو، تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد، منوّهة بعمق العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع تونس واليابان منذ ما يقارب 70سنة، داعية إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال تدعيم التعاون الاقتصادي وتكثيف الاستثمارات اليابانية في تونس.



وللاشارة كان لرئيسة الحكومة خلال مشاركتها في الدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا المنعقد في بمدينة يوكوهاما باليابان من 20 الى 22 اوت الجاري لقاءات مكثفة مع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية وممثلي الشركات اليابانية ولقاء ثنائي مثمر مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الجمعة 22 اوت الجاري.



