رئيسة الحكومة تلتقي امبراطور وامبراطورة اليابان

أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الأحد أن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري كان لها يوم الجمعة الماضي رفقة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المشاركة في الدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا، لقاء مع امبراطور وامبراطورة اليابان بالقصر الإمبراطوري في طوكيو.ونقلت رئيسة الحكومة في محادثة مع امبراطور اليابان، ناروهيتو، تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد، منوّهة بعمق العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع تونس واليابان منذ ما يقارب 70سنة، داعية إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال تدعيم التعاون الاقتصادي وتكثيف الاستثمارات اليابانية في تونس.