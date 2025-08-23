Babnet   Latest update 09:03 Tunis

اختتام اشغال "تيكاد9" ب"يوكوهاما" اليابانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9708a8d0153.57860530_elijnqhfgokmp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Août 2025 - 06:10 قراءة: 1 د, 9 ث
      
واكبت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري بمركز المؤتمرات ب"يوكوهاما"، الجلسة الختامية لفعاليات الدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد9"، والتي ترأسها رئيس الوزراء الياباني ،"شغيرو إيشيبا"

وقدّم المسؤول الياباني ، وفق ما اوردته مصالح رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، أهم نتائج الدورة التاسعة التي انعقدت تحت شعار "التعاون لإيجاد حلول مبتكرة مع إفريقيا"،مثمنا المشاركة الهامة لعديد رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية



وافاد أنه تم خلال الدورة الحالية تبادل العديد من الأفكار حول سبل "ابتكار حلول مشتركة"، مشددًا على أهمية العمل المشترك لتعزيز القدرات البشرية والصناعية، معربا عن امله في أن تكون قمة "تيكاد " نقطة انطلاق جديدة نحو نهضة متميزة لإفريقيا وشراكة أقوى بيننها وبين اليابان

وتم التأكيد خلال هذه الجلسة بالخصوص،على المكانة الهامة لإفريقيا في الاقتصاد العالمي ،وعلى ضرورة التوافق حول أولويات التنمية في إفريقيا في الفترة القادمة

وأفضت أشغال الجلسة الختامية إلى الاعتماد بالاجماع "اعلان يوكوهاما ل"تيكاد9" حول إيجاد حلول مبتكرة ومجدّدة مع إفريقيا

وتمحورت اهم التوصيات حول المسائل الاقتصادية ،والاجتماعية ،والسلم، والامن ،وذلك من خلال الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية ،على غرار الصحة وتكنولوجيات الإتصال والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية عالية الجودة ، فضلا عن التأكيد على أهمية دور الشباب والمرأة،والقطاع الخاص، والشركات الناشئة

كما نص "إعلان يوكوهاما تيكاد 9" على أهمية السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا كركيزة لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في التنمية وفق أولوياتها وخياراتها

وسيتم اعتماد خطة عمل تخص هذه الدورة لتجسيم أهم التوصيات الواردة باعلان يوكوهاما خلال الثلاث سنوات القادمة


