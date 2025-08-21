زغوان: الشروع في تعبيد 7 مسالك ريفية في عدد من مناطق الجهة بكلفة 7.4 ملايين دينار (المدير الجهوي للتنمية)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>

شرعت المصالح الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية زغوان في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، والقسط الثاني من برنامج التنمية المندمجة، والمتعلقة بتعبيد المسالك الريفية في عدد من مناطق الجهة، وفق المدير الجهوي للتنمية خالد حسني.



وأوضح حسني، في تصريح لـوكالة "وات"، أنّه سيتم تعبيد 7 مسالك ريفية ضمن مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة وذلك بكلفة أشغال جملية قدرت بـ7.4 ملايين دينار، منها 3 مسالك مدرجة بالبرنامج الجهوي للتنمية سيتم إنجازها بكل من الزريبة، والفحص، والناظور، بقيمة أشغال قدرت بحوالي2.3 مليون دينار.

