عمدة مدينة يوكوهاما يلتقي رئيسة الحكومة بمناسبة احتضان المدينة لفعاليات "تيكاد9"

دعا عمدة مدينة يوكوهاما ،" تاكيهارو يمناكا "اليوم الأربعاء بمركز المؤتمرات ب"يوكوهاما"، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري والوفد الرسمي المرافق لها، ليرحب بها، بمناسبة احتضان المدينة لفعاليات الدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا الذي ينعقد تحت شعار "التعاون لإيجاد حلول مبتكرة مع إفريقيا"



ونوهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة، بنجاح مدينة يوكوهاما اليابانية في تنظيم الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد"، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية التي تجمع تونس واليابان منذ ما يقارب السبعين سنة

