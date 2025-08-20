Babnet   Latest update 17:26 Tunis

عمدة مدينة يوكوهاما يلتقي رئيسة الحكومة بمناسبة احتضان المدينة لفعاليات "تيكاد9"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5f77527d034.26188494_qkgmlnehjpifo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Août 2025 - 17:26 قراءة: 0 د, 53 ث
      
دعا عمدة مدينة يوكوهاما ،" تاكيهارو يمناكا "اليوم الأربعاء بمركز المؤتمرات ب"يوكوهاما"، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري والوفد الرسمي المرافق لها، ليرحب بها، بمناسبة احتضان المدينة لفعاليات الدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا الذي ينعقد تحت شعار "التعاون لإيجاد حلول مبتكرة مع إفريقيا"

ونوهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة، بنجاح مدينة يوكوهاما اليابانية في تنظيم الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد"، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية التي تجمع تونس واليابان منذ ما يقارب السبعين سنة



كما دعت إلى تدعيم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الواعدة والحيوية، وفق ما نشرته رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"

واقترحت أن يتم إبرام اتفاقية توأمة بين مدينة يوكوهاما وإحدى المدن التونسية بعد أن يتم اختيار المدينة اعتمادا على عدد من المعايير ودرس المقترحات من الجانبين التونسي والياباني

واقترحت ايضا، أن يتم تنظيم مؤتمر اقتصادي تونسي- ياباني خلال سنة 2026 يكون مناسبة للتعريف بمناخ ومزايا الاستثمار والشراكة في تونس

من جهته ،عبّر عمدة مدينة عن سعادته باستقبال الوفد الرسمي وعلى رأسه رئيسة الحكومة، مؤكدا على رغبته في مزيد التعاون مع بلادنا، وخاصة في مجالات التصرف في الموانئ والرقمنة


Babnet

Latest update 17:26 Tunis

