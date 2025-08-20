سيدي بوزيد: فقرات متنوعة على امتداد 6 أيام في الدورة 32 للمهرجان الدولي للولي الصالح سيدي علي بن عون
تنطلق فعاليات الدورة 32 للمهرجان الدولي للولي الصالح سيدي علي بن عون يوم 23 من الشهر الجاري وتتواصل إلى يوم 28 أوت ببرنامج يشمل معارض تجارية ولوحات تراثية وسهرات فنية وندوات علمية إلى جانب عروض في الفروسية والشعر الشعبي والعرس التقليدي.
وبينت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد بسمة غانمي في تصريح لوات، أن هذا المهرجان العريق هو احتفال سنوي يساهم في الحركة الاقتصادية وفي تنشيط الحياة الثقافية بالمنطقة.
وبينت ان المهرجان يتضمن مجموعة من السهرات الفنية تتمثل في خرجة الولي الصالح سيدي علي بن عون يؤثثها نخبة من مجموعات الفروسية والحضرة الحرشانية وحضرة اولاد بن عون وعرض لفنان الراب جنجون وعرض الفنان الشاب بسام وعرض الفنان عبد اللطيف الغزي.
وأفادت ان المهرجان يتضمن مجموعة من العروض والاستعراضات ونشاط الفروسية والمهاري على امتداد ايام المهرجان وذلك من خلال عروض الفروسية في "المشاف والأعقاد" ومعرض الصناعات التقليدية ومجموعة من الفقرات بمشاركة فرق من مختلف الولايات.
وتتضمن فعاليات المهرجان أيضا عرضا مسرحيا للأطفال بعنوان "مسرح الأطفال".
للإشارة فإن المهرجان الدولي للولي الصالح سيدي علي بن عون يستقطب سنويا أكثر من 500 تاجر ينتصب في المنطقة اضافة الى اكثر من 800 ألف زائر، ما يخلق حركية اقتصادية نوعية تتخللها فقرات تنشي في الفنون الشعبية والفروسية.
