سيدي بوزيد: فقرات متنوعة على امتداد 6 أيام في الدورة 32 للمهرجان الدولي للولي الصالح سيدي علي بن عون

Publié le Mercredi 20 Août 2025
      
تنطلق فعاليات الدورة 32 للمهرجان الدولي للولي الصالح سيدي علي بن عون يوم 23 من الشهر الجاري وتتواصل إلى يوم 28 أوت ببرنامج يشمل معارض تجارية ولوحات تراثية وسهرات فنية وندوات علمية إلى جانب عروض في الفروسية والشعر الشعبي والعرس التقليدي. 

وبينت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد بسمة غانمي في تصريح لوات، أن هذا المهرجان العريق هو احتفال سنوي يساهم في الحركة الاقتصادية وفي تنشيط الحياة الثقافية بالمنطقة. 

وبينت ان المهرجان يتضمن مجموعة من السهرات الفنية تتمثل في خرجة الولي الصالح سيدي علي بن عون يؤثثها نخبة من مجموعات الفروسية والحضرة الحرشانية وحضرة اولاد بن عون وعرض لفنان الراب جنجون وعرض الفنان الشاب بسام وعرض الفنان عبد اللطيف الغزي. 

وأفادت ان المهرجان يتضمن مجموعة من العروض والاستعراضات ونشاط الفروسية والمهاري على امتداد ايام المهرجان وذلك من خلال عروض الفروسية في "المشاف والأعقاد" ومعرض الصناعات التقليدية ومجموعة من الفقرات بمشاركة فرق من مختلف الولايات. 
وتتضمن فعاليات المهرجان أيضا عرضا مسرحيا للأطفال بعنوان "مسرح الأطفال". 
للإشارة فإن المهرجان الدولي للولي الصالح سيدي علي بن عون يستقطب سنويا أكثر من 500 تاجر ينتصب في المنطقة اضافة الى اكثر من 800 ألف زائر، ما يخلق حركية اقتصادية نوعية تتخللها فقرات تنشي في الفنون الشعبية والفروسية.


الأربعاء 20 أوت 2025
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:41
04:07
Indicateurs
