سيدي بوزيد: فقرات متنوعة على امتداد 6 أيام في الدورة 32 للمهرجان الدولي للولي الصالح سيدي علي بن عون

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid2.jpg width=100 align=left border=0>

تنطلق فعاليات الدورة 32 للمهرجان الدولي للولي الصالح سيدي علي بن عون يوم 23 من الشهر الجاري وتتواصل إلى يوم 28 أوت ببرنامج يشمل معارض تجارية ولوحات تراثية وسهرات فنية وندوات علمية إلى جانب عروض في الفروسية والشعر الشعبي والعرس التقليدي.



وبينت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد بسمة غانمي في تصريح لوات، أن هذا المهرجان العريق هو احتفال سنوي يساهم في الحركة الاقتصادية وفي تنشيط الحياة الثقافية بالمنطقة.

