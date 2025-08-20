Babnet   Latest update 16:11 Tunis

رئيسة الحكومة تلتقي بأعضاء البرلمان الياباني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5de803f90a1.35695118_gohmnikplejqf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 20 Août 2025
      
التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الأربعاء بمدينة يوكوهاما اليابانية، بأعضاء البرلمان الياباني المنتمين لمجموعة الصداقة البرلمانية التونسية اليابانية التي يرأسها "نوبوهيدي مينوريكاوا"

وكان هذا اللقاء وفق ما اوردته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، بحضور سفير تونس لدى اليابان ،أحمد شفرة،وعدد من إطارات رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج



وبهذه المناسبة، ثمّنت رئيسة الحكومة هذه المبادرة البرلمانية التي تُكرّس مفهوما جديدا للدبلوماسية، يتجاوز الطابع الرسمي إلى بناء علاقات إنسانية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، مؤكدة أنّ إعادة بعث هذه الجمعية ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو تعبير صريح عن إرادة سياسية مشتركة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب


