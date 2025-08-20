رئيسة الحكومة تلتقي بأعضاء البرلمان الياباني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5de803f90a1.35695118_gohmnikplejqf.jpg width=100 align=left border=0>

التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الأربعاء بمدينة يوكوهاما اليابانية، بأعضاء البرلمان الياباني المنتمين لمجموعة الصداقة البرلمانية التونسية اليابانية التي يرأسها "نوبوهيدي مينوريكاوا"



وكان هذا اللقاء وفق ما اوردته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، بحضور سفير تونس لدى اليابان ،أحمد شفرة،وعدد من إطارات رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

