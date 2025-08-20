يوكوهاما: افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لطوكيو حول التنمية الافريقية "تيكاد 9"
(مبعوثة وات، منى الودرني)-حضرت رئيسة الحكومة ،سارة الزعفراني الزنزري اليوم الأربعاء بمركز المؤتمرات بيوكوهاما، افتتاح أشغال الدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد9" "الذي ينعقد تحت شعار "التعاون لإيجاد حلول مبتكرة مع افريقيا " بحضور رئيس الحكومة اليابانية ورؤساء دول وحكومات إفريقية
وتتمحور الدورة الحالية حول الإبداع المشترك لحلول مبتكرة مع إفريقيا، حيث ستطلق مبادرات ضمن رؤية شاملة لابداع الشباب المشترك تحت شعار "ان نصبح اصدقاء" من خلال برنامج تطوير الموارد البشرية المتبادل (توموني أفريكا)
كما ستتم مناقشة عديد المسائل، خاصة الشراكة الاقتصادية الافريقية، والتجارة الحرة الافريقية ،ودور الشباب في بناء المستقبل ، وافاق التغطية الصحية الشاملة في افريقيا في افق 2030،بالاضافة الى مواضيع تتعلق بالاستثمار،والمناخ والزراعة والاقتصاد الاخضر، والتعليم، والتكوين ،والابتكار،ودعم الشركات الناشئة الافريقية
ولدى تدخله في كلمة افتتاحية، اوضح رئيس الحكومة اليابانية ،"شيغيرو ايشيبا" ان التعاون المرجو ينبني على دعم التنمية وتعزيز جهود السلام ،بما يحقق التطلع نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية في ابعادها الشاملة في افريقيا
واشار في هذا السياق، الى مجهود اليابان في اطلاق المبادرات الرائدة ،والاسهام في تنفيذها على ارض الواقع،مؤكدا ان هذه القمة تندرج في اطار تاكيد عمق العلاقات بين اليابان وإفريقيا ، ليتحول "تيكاد" الى حاضنة عملية لإطلاق مبادرات ملموسة في مجالات الاقتصاد،, والتحول الرقمي، والأمن الغذائي والاستثمار والتربية والتكوين...
ويهدف "تيكاد 9" الى مزيد التعاون وتجسير العلاقات اليابانية الافريقية في شتى المناحي الاقتصادية منها، والاجتماعية والتنموية والثقافية من خلال التركيز تحديدا على ابعاد الحوار، وأفق التنمية المستدامة والسلم
ويعد هذا المؤتمر الذي تنظمه الحكومة اليابانية بالشراكة مع الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والبنك الدولي، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي مناسبة لمناقشة قضايا كبرى في علاقة بالاستثمار، والابتكار، والرقمنة لتحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات
ومن المنتظر ان تشهد "تيكاد 9" تنظيم اكثر من 200 ندوة حوارية و300 معرضا تعريفيا بمشاركة عديد الوزارات اليابانية،والمنظمات الدولية، والشركات ، والقطاع الخاص ، ومنظمات المجتمع المدني
