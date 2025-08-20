Babnet   Latest update 16:05 Tunis

يوكوهاما: افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لطوكيو حول التنمية الافريقية "تيكاد 9"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5dcd05afcd2.43585254_jnpgohemlkfqi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Août 2025 - 14:32 قراءة: 1 د, 28 ث
      
(مبعوثة وات، منى الودرني)-حضرت رئيسة الحكومة ،سارة الزعفراني الزنزري اليوم الأربعاء بمركز المؤتمرات بيوكوهاما، افتتاح أشغال الدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد9" "الذي ينعقد تحت شعار "التعاون لإيجاد حلول مبتكرة مع افريقيا " بحضور رئيس الحكومة اليابانية ورؤساء دول وحكومات إفريقية
وتتمحور الدورة الحالية حول الإبداع المشترك لحلول مبتكرة مع إفريقيا، حيث ستطلق مبادرات ضمن رؤية شاملة لابداع الشباب المشترك تحت شعار "ان نصبح اصدقاء" من خلال برنامج تطوير الموارد البشرية المتبادل (توموني أفريكا)
كما ستتم مناقشة عديد المسائل، خاصة الشراكة الاقتصادية الافريقية، والتجارة الحرة الافريقية ،ودور الشباب في بناء المستقبل ، وافاق التغطية الصحية الشاملة في افريقيا في افق 2030،بالاضافة الى مواضيع تتعلق بالاستثمار،والمناخ والزراعة والاقتصاد الاخضر، والتعليم، والتكوين ،والابتكار،ودعم الشركات الناشئة الافريقية



ولدى تدخله في كلمة افتتاحية، اوضح رئيس الحكومة اليابانية ،"شيغيرو ايشيبا" ان التعاون المرجو ينبني على دعم التنمية وتعزيز جهود السلام ،بما يحقق التطلع نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية في ابعادها الشاملة في افريقيا
واشار في هذا السياق، الى مجهود اليابان في اطلاق المبادرات الرائدة ،والاسهام في تنفيذها على ارض الواقع،مؤكدا ان هذه القمة تندرج في اطار تاكيد عمق العلاقات بين اليابان وإفريقيا ، ليتحول "تيكاد" الى حاضنة عملية لإطلاق مبادرات ملموسة في مجالات الاقتصاد،, والتحول الرقمي، والأمن الغذائي والاستثمار والتربية والتكوين...
ويهدف "تيكاد 9" الى مزيد التعاون وتجسير العلاقات اليابانية الافريقية في شتى المناحي الاقتصادية منها، والاجتماعية والتنموية والثقافية من خلال التركيز تحديدا على ابعاد الحوار، وأفق التنمية المستدامة والسلم
ويعد هذا المؤتمر الذي تنظمه الحكومة اليابانية بالشراكة مع الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والبنك الدولي، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي مناسبة لمناقشة قضايا كبرى في علاقة بالاستثمار، والابتكار، والرقمنة لتحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات
ومن المنتظر ان تشهد "تيكاد 9" تنظيم اكثر من 200 ندوة حوارية و300 معرضا تعريفيا بمشاركة عديد الوزارات اليابانية،والمنظمات الدولية، والشركات ، والقطاع الخاص ، ومنظمات المجتمع المدني


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313633


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 أوت 2025 | 26 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:41
04:07
الرطــوبة:
% 26
Babnet
Babnet40°
37° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-26
35°-26
33°-24
33°-23
37°-25
  • Avoirs en devises
    24492,3

  • (20/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35428 DT        1$ =2,91121 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/08)   1094,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    