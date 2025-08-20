يوكوهاما: افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لطوكيو حول التنمية الافريقية "تيكاد 9"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5dcd05afcd2.43585254_jnpgohemlkfqi.jpg width=100 align=left border=0>

(مبعوثة وات، منى الودرني)-حضرت رئيسة الحكومة ،سارة الزعفراني الزنزري اليوم الأربعاء بمركز المؤتمرات بيوكوهاما، افتتاح أشغال الدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد9" "الذي ينعقد تحت شعار "التعاون لإيجاد حلول مبتكرة مع افريقيا " بحضور رئيس الحكومة اليابانية ورؤساء دول وحكومات إفريقية

وتتمحور الدورة الحالية حول الإبداع المشترك لحلول مبتكرة مع إفريقيا، حيث ستطلق مبادرات ضمن رؤية شاملة لابداع الشباب المشترك تحت شعار "ان نصبح اصدقاء" من خلال برنامج تطوير الموارد البشرية المتبادل (توموني أفريكا)

كما ستتم مناقشة عديد المسائل، خاصة الشراكة الاقتصادية الافريقية، والتجارة الحرة الافريقية ،ودور الشباب في بناء المستقبل ، وافاق التغطية الصحية الشاملة في افريقيا في افق 2030،بالاضافة الى مواضيع تتعلق بالاستثمار،والمناخ والزراعة والاقتصاد الاخضر، والتعليم، والتكوين ،والابتكار،ودعم الشركات الناشئة الافريقية

