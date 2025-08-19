ارتفاع احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى 105 أيام توريد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e07277f402e51.30371665_nefqlkimjphgo.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن البنك المركزي أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية ارتفع ليبلغ 24,231 مليار دينار، أي ما يعادل 105 أيام توريد، إلى حدود يوم 18 أوت 2025.



ويعود هذا التطور إلى عدة عوامل، أبرزها:

