ارتفاع احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى 105 أيام توريد
أعلن البنك المركزي أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية ارتفع ليبلغ 24,231 مليار دينار، أي ما يعادل 105 أيام توريد، إلى حدود يوم 18 أوت 2025.
ويعود هذا التطور إلى عدة عوامل، أبرزها:
ويعود هذا التطور إلى عدة عوامل، أبرزها:
* تحويلات التونسيين بالخارج التي سجلت خلال النصف الأول من السنة الحالية نحو 4.6 مليار دينار، بزيادة نسبتها 8.2% مقارنة بنفس الفترة من 2024.
* العائدات السياحية التي واصلت نسقها التصاعدي، لتصل حتى 20 جويلية 2025 إلى حوالي 3,899.1 مليون دينار، فيما ارتفعت العائدات بالعملة الصعبة بنسبة 10.5% بالدولار و 9.3% باليورو.
* تراجع الواردات من بعض المواد الأساسية، إذ انخفضت واردات الزيوت النباتية بأكثر من 30% لتستقر عند 349.4 مليون دينار، وتراجعت واردات السكر بنسبة 36% إلى 175.3 مليون دينار، فيما تقلصت واردات الحبوب بنسبة 20.5%، بما وفر حوالي 407 مليون دينار للمالية العمومية.
كما يُنتظر أن تبلغ صابة الحبوب هذا الموسم نحو 20 مليون قنطار، ما سيساهم بدوره في تقليص فاتورة التوريد وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313575