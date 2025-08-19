Babnet   Latest update 15:03 Tunis

ارتفاع احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى 105 أيام توريد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e07277f402e51.30371665_nefqlkimjphgo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Août 2025 - 14:12 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلن البنك المركزي أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية ارتفع ليبلغ 24,231 مليار دينار، أي ما يعادل 105 أيام توريد، إلى حدود يوم 18 أوت 2025.

ويعود هذا التطور إلى عدة عوامل، أبرزها:



* تحويلات التونسيين بالخارج التي سجلت خلال النصف الأول من السنة الحالية نحو 4.6 مليار دينار، بزيادة نسبتها 8.2% مقارنة بنفس الفترة من 2024.
* العائدات السياحية التي واصلت نسقها التصاعدي، لتصل حتى 20 جويلية 2025 إلى حوالي 3,899.1 مليون دينار، فيما ارتفعت العائدات بالعملة الصعبة بنسبة 10.5% بالدولار و 9.3% باليورو.
* تراجع الواردات من بعض المواد الأساسية، إذ انخفضت واردات الزيوت النباتية بأكثر من 30% لتستقر عند 349.4 مليون دينار، وتراجعت واردات السكر بنسبة 36% إلى 175.3 مليون دينار، فيما تقلصت واردات الحبوب بنسبة 20.5%، بما وفر حوالي 407 مليون دينار للمالية العمومية.

كما يُنتظر أن تبلغ صابة الحبوب هذا الموسم نحو 20 مليون قنطار، ما سيساهم بدوره في تقليص فاتورة التوريد وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313575


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 19 أوت 2025 | 25 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:07
16:07
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet36°
35° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
42°-26
35°-26
33°-24
33°-23
  • Avoirs en devises
    24230,7

  • (18/08)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,35310 DT        1$ =2,90574 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/08)   937,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    