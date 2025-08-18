مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يفتح باب الترشحات يوم 20 أوت للمشاركة في دورته الخامسة عشرة المهداة إلى روح المخرج يوسف شاهين

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أن الدورة الخامسة عشرة ستقام من 30 مارس إلى 5 أفريل 2026 بمدينة الأقصر جنوب مصر. كما كشفت عن موعد بدء قبول ترشحات الأفلام على موقع المهرجان وذلك من 20 أوت الحالي إلى غاية 25 نوفمبر 2025 .

ويشترط أن تكون جميع الأفلام المقدمة من إنتاج عام 2025 ولم يسبق عرضها فى مصر.





ووفق ما جاء على الصفحة الرسمية للمهرجان فإن هيئة المهرجان ستشرع في قبول الأفلام المرشحة للمشاركة في المسابقات الأربعة الرئيسية، وهي مسابقة الأفلام الطويلة ( روائية وتسجيلية وتحريك ) وهى الأفلام التي تتجاوز مدتها 60 دقيقة، ومسابقة الأفلام القصيرة (تسجيلي / روائي / تحريك ) على أن تكون الأفلام في المسابقتين لمخرجين أفارقة. كما تتضمن الدورة أيضا مسابقة أفلام الشتات (الدياسبورا) وتهم الأفلام الطويلة الروائية أو التسجيلية، وهي مفتوحة للمخرجين الأفارقة المقيمين خارج القارة ويصنعون أفلاما عن أفريقيا بعيون عالمية. وهناك أيضا مسابقة لأفلام الشباب من محافظتي "قنا" و"الأقصر" بحسب المنظمين.وبعد أن حملت الدورة الرابعة عشرة اسم الممثل نور الشريف وتم خلالها تكريم الصحفي والناقد السينمائي التونسي الراحل خميس الخياطي (10 ديسمبر 1946 - 18 جوان 2024)، إلى جانب عدد من الشخصيات التي أثرت المشهد السينمائي العربي والافريقي وهم عاطف بشاي والطيب الصديقي وصافي فاي وميد هوندو، ستخصص الدورة الخامسة عشرة لتكريم المخرج المصري الراحل يوسف شاهين وعرض أعماله السينمائية، وذلك بمناسبة مائوية ميلاده، وستحمل الدورة عنوان "يوسف شاهين...حدوتة مصرية."وجدير بالذكر أن الدورة الماضية اختتمت بتتويج فيلم "تحميل" للمخرج التونسي أنيس الأسود بالجائزة الثانية لأفضل فيلم قصير كما فازت التونسية أمل المناعي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "عصفور جنة" لمراد بالشيخ وهو فيلم تم عرضه ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة .وللإشارة فإن الممثل محمود حميدة سيكون الرئيس الشرفي للدورة المقبلة من هذا المهرجان الذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، (منظمة غير ربحية)، بالاشتراك مع وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وهو يهدف بالخصوص إلى النهوض بالسينما في إفريقيا وخلق جسور تعاون بين مخرجين من القارة الإفريقية ومخرجين من إفريقيا ويعيشون خارجها.