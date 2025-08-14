Babnet   Latest update 14:10 Tunis

قبلي: سوّاق سيارات التاكسي الفردي بسوق الاحد يطالبون بتمكينهم من العمل مجدّدا على خط قبلي المدينة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ddd139b9687.02942234_jniegfmholkqp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Août 2025 - 13:56 قراءة: 0 د, 48 ث
      
عمد عدد من سائقي سيارات التاكسي الفردي بمعتمدية سوق الأحد من ولاية قبلي، اليوم الخميس، الى قطع الطريق الرابطة بين ولايتي قبلي وتوزر على مستوى مفترق منطقة بشري فطناسة،  وذلك للمطالبة بتمكينهم من العمل مجدّدا على خط قبلي المدينة الذي تفاجؤوا لدى تجديد رخصم بإلغائه، وفق ما ذكره عدد من المحتجين في تصريحات متطابقة لصحفي "وات".

وأكد شعبان الشعبوني (أحد المحتجين) أن هذا التحرك يأتي على خلفية حرمان أصحاب رخص التاكسي الفردي بمعتمدية سوق الأحد من نقل الركاب الى قبلي، ما عرّض الكثير منهم لمحاضر ومخالفات مرورية لدى نقلهم ركابا إلى مدينة قبلي حتى وإن كانوا من الحالات الاستعجالية التي تتطلب نقلا للمستشفى الجهوي او لمراكز تصفية الدم.

وأشار إلى انه تم عقد لقائين سابقين مع والي الجهة يومي 5 ماي و 9 جويلية الماضيين، ووعدهم بحلّ هذا الاشكال في أقرب الآجال، الا أنه لم يتم التدخل الى حد الآن، على حد قوله.

وأكد أن حرمانهم من العمل على هذا الخط أثّر الى حد كبير على عملهم، وحرم العديد من المواطنين وخاصة منهم مرضى تصفية الدم من قضاء شؤونهم، وفق تعبيره.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313336


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 أوت 2025 | 20 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:14
16:10
12:31
05:36
04:00
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
34°-25
33°-24
36°-24
34°-25
  • Avoirs en devises
    23967,9

  • (12/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34935 DT        1$ =2,89844 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/08)   1224,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    