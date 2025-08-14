قبلي: سوّاق سيارات التاكسي الفردي بسوق الاحد يطالبون بتمكينهم من العمل مجدّدا على خط قبلي المدينة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ddd139b9687.02942234_jniegfmholkqp.jpg width=100 align=left border=0>

عمد عدد من سائقي سيارات التاكسي الفردي بمعتمدية سوق الأحد من ولاية قبلي، اليوم الخميس، الى قطع الطريق الرابطة بين ولايتي قبلي وتوزر على مستوى مفترق منطقة بشري فطناسة، وذلك للمطالبة بتمكينهم من العمل مجدّدا على خط قبلي المدينة الذي تفاجؤوا لدى تجديد رخصم بإلغائه، وفق ما ذكره عدد من المحتجين في تصريحات متطابقة لصحفي "وات".



وأكد شعبان الشعبوني (أحد المحتجين) أن هذا التحرك يأتي على خلفية حرمان أصحاب رخص التاكسي الفردي بمعتمدية سوق الأحد من نقل الركاب الى قبلي، ما عرّض الكثير منهم لمحاضر ومخالفات مرورية لدى نقلهم ركابا إلى مدينة قبلي حتى وإن كانوا من الحالات الاستعجالية التي تتطلب نقلا للمستشفى الجهوي او لمراكز تصفية الدم.

