وزارة التربية ترصد 239 مليون دينار لإنجاز مشاريع تهيئة وصيانة وإحداث مؤسسات تربوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 11 Août 2025 - 19:57
      
رصدت وزارة التربية اعتمادات مالية بقيمة 239 مليون دينار لإنجاز مشاريع الصيانة وإحداث وإصلاح المؤسسات التربوية  استعدادا للعودة المدرسية 2025/2026.
وذكرت الوزارة في بلاغ نشرته اليوم الاثنين، أن هذه المشاريع تأتي في سياق تنفيذ الخطة الاستراتيجية ، تحت شعار "مدرسة عمومية جاذبة"، مضيفة، أنها تولّت إعداد منظومة رقمية لترتيب سلّم المشاريع وقائمة الإصلاحات المدرجة بالبنية التحتية للمدارس، التي تشارف أشغالها طوال العطلة الصيفية، على الاكتمال.
وكشفت أن مشاريع إحداث المؤسسات التربوية شملت كل المندوبيات الجهويّة للتربية وكذلك تم تطوير البناءات التي تشمل تجهيز قاعات جديدة للتدريس وتأهيل المكاتب الإدارية وتحسين الفضاءات التربوية، مؤكدة، تعميم المخابر المتتقلة بالإعداديات والمعاهد الثانوية بما يليق بمكانة التلميذ والمربي.

وشددت على أن الاستثمار في قطاع البنية التحتية التربوية يهدف الى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص.

 


