وزارة التربية ترصد 239 مليون دينار لإنجاز مشاريع تهيئة وصيانة وإحداث مؤسسات تربوية

رصدت وزارة التربية اعتمادات مالية بقيمة 239 مليون دينار لإنجاز مشاريع الصيانة وإحداث وإصلاح المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية 2025/2026.

وذكرت الوزارة في بلاغ نشرته اليوم الاثنين، أن هذه المشاريع تأتي في سياق تنفيذ الخطة الاستراتيجية ، تحت شعار "مدرسة عمومية جاذبة"، مضيفة، أنها تولّت إعداد منظومة رقمية لترتيب سلّم المشاريع وقائمة الإصلاحات المدرجة بالبنية التحتية للمدارس، التي تشارف أشغالها طوال العطلة الصيفية، على الاكتمال.

وكشفت أن مشاريع إحداث المؤسسات التربوية شملت كل المندوبيات الجهويّة للتربية وكذلك تم تطوير البناءات التي تشمل تجهيز قاعات جديدة للتدريس وتأهيل المكاتب الإدارية وتحسين الفضاءات التربوية، مؤكدة، تعميم المخابر المتتقلة بالإعداديات والمعاهد الثانوية بما يليق بمكانة التلميذ والمربي.

