الرابطة الأولى: النادي الافريقي وشيبة القيروان يستهلان الموسم بالانتصار والترجي الرياضي يتعثر في قابس
استهل كل من النادي الافريقي وشبيبة القيروان بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2025-2026 بتحقيق الانتصار على حساب كل من مستقبل المرسى ومستقبل سليمان على التوالي في حين عرفت الدفعة الاولى للجولة الافتتاحية للبطولة تعثر الترجي الرياضي حامل اللقب باكتفائه بالتعادل الابيض ضد مستقبل قابس وهو نفس مصير مباراة المتلوي بين نجم المكان وضيفه النادي البنزرتي.
ووجد النادي الافريقي صعوبات جمة من اجل تامين النقاط الثلاث الاولى في الموسم في مواجهته لضيف الرابطة الاولى مستقبل المرسى الذي اظهر بقيادة المدرب عامر دربال امكانيات محترمة وانتشار طيب فوق الميدان مكنه من انهاء الفترة الاولى من اللعب على التعادل الا ان اصرار فريق باب الجديد المدفوع بالالاف من جماهيره بمدرجات حمادي العقربي برادس كان اكبر على تحقيق الفوز والذي جاء بفضل اللاعب البديل محمد الصادق محمود بعد كرة مرتدة وتصويبة قوية لم يتوفق الحارس المخضرم سامي هلال في التصدي لها في دق (73).
ولم تسعف الدقائق المتبقاة من عمر الحوار مستقبل المرسى لرد الفعل حيث كانت محاولاته الهجومية محتشمة مما يملي على الجهاز الفني مضاعفة العمل الفني خلال التدريبات لخلق الحلول الهجومية الناجعة.
ومن جهته نجح شبيبة القيروان العائد الى الرابطة الاولى في تحقيق اول انتصار له في الموسم بمناسبة استضافته لمستقبل سليمان اذ اكد ابناء المدرب غازي الغرايري حسن جاهزيتهم للموسم الجديد بفضل التحضيرات الجدية التي قاموا بها قبل انطلاق الموسم حيث لم يفقد ابناء الشبيبة امل الفوز وانتظروا الدقيقة الاخيرة في المباراة ليتمكن المهاجم المالي عبدولاي كانو من تحقيق هدف ثمين سيمنح فريق عاصمة الاغالبة شحنة ايجابية لمواصلة السباق بمعنويات مرتفعة.
وعجز الترجي الرياضي حامل اللقب عن تحقيق الانتصار امام مستقبل قابس في مباراة كانت تلوح نظريا في متناول فريق باب سويقة بالنظر الى تباين موازين القوى والفترة الحرجة التي مر بها منافسه خلال فترة التحضيرات للموسم الجديد الا ان القصور الهجومي الذي وسم اداء الترجي وطبيعة ارضية الميدان التي اثرت سلبا على البناءات الهجومية لابناء الكنزاري واستبسال لاعبي "الجليزة" في الدفاع عن حظوظهم جعل المباراة تنتهي بالتعادل الابيض في ظل مستوى فني متواضع والتقطع الكبير للعب .
وفي المباراة الاخيرة من الدفعة الاولى للجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى اقتسم نجم المتلوي والنادي البنزرتي نقاط المباراة التي جمعتهما بعد تعادل سلبي سيجعل الفريقان يضاعفان مجهوداتهما بحثا عن الفوز الاول في الموسم بمناسبة الجولة الثانية التي ستدور يومي الجمعة والسبت 15 و16 اوت الجاري.
الترتيب المؤقت بعد الدفعة الأولى1. النادي الإفريقي – 3 نقاط
2. شبيبة القيروان – 3 نقاط
3. الترجي الرياضي – 1 نقطة
4. النادي البنزرتي – 1 نقطة
5. نجم المتلوي – 1 نقطة
6. مستقبل قابس – 1 نقطة
7. مستقبل المرسى – 0 نقطة
8. مستقبل سليمان – 0 نقطة
(بقية الأندية لم تلعب بعد)
مباريات الأحد 10 أوت 2025* شبيبة العمران × النجم الساحلي – ملعب الشاذلي زويتن (الحكم: أيمن النصري)
* النادي الصفاقسي × الترجي الجرجيسي – ملعب الطيب المهيري بصفاقس (الحكم: أمير لوصيف)
* الاتحاد المنستيري × الملعب التونسي – ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (الحكم: خالد قويدر)
* اتحاد بن قردان × الأولمبي الباجي – ملعب بن قردان (الحكم: أشرف الحركاتي)
