الرابطة الأولى: النادي الافريقي وشيبة القيروان يستهلان الموسم بالانتصار والترجي الرياضي يتعثر في قابس

استهل كل من النادي الافريقي وشبيبة القيروان بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2025-2026 بتحقيق الانتصار على حساب كل من مستقبل المرسى ومستقبل سليمان على التوالي في حين عرفت الدفعة الاولى للجولة الافتتاحية للبطولة تعثر الترجي الرياضي حامل اللقب باكتفائه بالتعادل الابيض ضد مستقبل قابس وهو نفس مصير مباراة المتلوي بين نجم المكان وضيفه النادي البنزرتي.

ووجد النادي الافريقي صعوبات جمة من اجل تامين النقاط الثلاث الاولى في الموسم في مواجهته لضيف الرابطة الاولى مستقبل المرسى الذي اظهر بقيادة المدرب عامر دربال امكانيات محترمة وانتشار طيب فوق الميدان مكنه من انهاء الفترة الاولى من اللعب على التعادل الا ان اصرار فريق باب الجديد المدفوع بالالاف من جماهيره بمدرجات حمادي العقربي برادس كان اكبر على تحقيق الفوز والذي جاء بفضل اللاعب البديل محمد الصادق محمود بعد كرة مرتدة وتصويبة قوية لم يتوفق الحارس المخضرم سامي هلال في التصدي لها في دق (73).

ولم تسعف الدقائق المتبقاة من عمر الحوار مستقبل المرسى لرد الفعل حيث كانت محاولاته الهجومية محتشمة مما يملي على الجهاز الفني مضاعفة العمل الفني خلال التدريبات لخلق الحلول الهجومية الناجعة.

