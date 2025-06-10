الترجي الرياضي: قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في مونديال الأندية

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تغادر بعثة الترجي الرياضي التونسي يوم الأربعاء 11 جوان 2025، مطار تونس قرطاج في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية التي تحتضنها مدن أمريكية من 15 جوان إلى 13 جويلية 2025.



وسيستهلّ ممثل كرة القدم التونسية مشاركته في هذه البطولة بمواجهة قوية أمام فلامنغو البرازيلي، يوم الثلاثاء 17 جوان انطلاقًا من الساعة 02:00 صباحًا بتوقيت تونس. ثم يواجه لوس أنجلوس الأمريكي يوم 20 جوان، ويختتم مباريات دور المجموعات بملاقاة تشيلسي الإنجليزي يوم 25 جوان.

