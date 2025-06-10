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الترجي الرياضي: قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في مونديال الأندية

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 20:31 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تغادر بعثة الترجي الرياضي التونسي يوم الأربعاء 11 جوان 2025، مطار تونس قرطاج في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية التي تحتضنها مدن أمريكية من 15 جوان إلى 13 جويلية 2025.

وسيستهلّ ممثل كرة القدم التونسية مشاركته في هذه البطولة بمواجهة قوية أمام فلامنغو البرازيلي، يوم الثلاثاء 17 جوان انطلاقًا من الساعة 02:00 صباحًا بتوقيت تونس. ثم يواجه لوس أنجلوس الأمريكي يوم 20 جوان، ويختتم مباريات دور المجموعات بملاقاة تشيلسي الإنجليزي يوم 25 جوان.



وفي ما يلي قائمة اللاعبين الذين اختارهم المدرب ميغيل كاردوزو لخوض المنافسات:

* حراس المرمى: البشير بن سعيد، أمان الله مميش، صدقي الدبشي
* المدافعون: ياسين مرياح، محمد أمين توغاي، حمزة الجلاصي، محمد عزيز القوضاعي، رائد بوشنيبة، محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، أيمن بن محمد
* وسط الميدان: أونينشي أوغبيلو، خليل القنيشي، شهاب الجبالي، محمد وائل الدربالي، حسام تقا، عبد الرحمان كوناتي
* الهجوم: يان ساسي، يوسف البلايلي، إلياس موكوانا، أشرف الجبري، رودريغو رودريغيز، هيثم ضو

ويمثل الترجي الرياضي القارة الإفريقية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كلّ من فلامنغو، تشيلسي، ولوس أنجلوس، بعدما اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن أفضل ثلاثة أندية أفريقية خلال الفترة 2020–2024 وفقًا للتصنيف القاري.


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