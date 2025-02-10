كاس العالم للسباحة بالزعانف بفرنسا - المنتخب التونسي يحرز 8 ميداليات منها ذهبيتان لسارة بن احمد





تونس 10 فيفري 2025 (وات) - احرز المنتخب التونسي 8 ميداليات في منافسات كأس العالم للسباحة بالزعانف التي اقيمت بفرنسا من 7 الى 9 فيفري الجاري منها ذهبيتان وفضيتان و4 برونزيات.



كما حققتت العناصر الوطنية 7 أرقام قياسية وطنية، إلى جانب تحطيم رقم قياسي عربي وإفريقيوشهدت المنافسات تالق لافت للسباحة سارة بن أحمد التي توجت بذهبية سباق 400 متر وتحقيقها رقما قياسيا عربيا وافريقيا جديدا بتوقيت 3د و55ث و92 جزء بالمائة الى جانب ذهبية سباق 200 متر مع رقم قياسي وطني في صنفي الاواسط والاكابر بزمن 1د و50ث و84كما احرزت بن احمد برونزية سباق 100متر بتسجيلها زمنا قدره 50ث و48 وهو رقم قياسي وطني جديد في صنفي الاواسط والاكابر.وتحصل على الميداليتين الفضيتين السباحان نذير المعلاوي في سباق 800 متر ويوسف الحاج حسين في سباق 400 متر فيما عادت البرونزيات الاربع الى كل من ريهام بن سلامة في سباقي 200 متر أكابر و400 متر أكابر ونذير المعلاوي في سباق 400 متروفي ما يلي توزيع الميداليات:ميداليتان ذهبيتان:سارة بن أحمد في سباق 400 مترسارة بن أحمد في سباق 200 مترميداليتان فضيتان:نذير المعلاوي في سباق 800 متريوسف الحاج حسين في سباق 400 مترأربع ميداليات برونزية:ريهام بن سلامة في سباق 200 متر (أكابر)ريهام بن سلامة في سباق 400 متر ( أكابر)نذير المعلاوي في سباق 400 مترسارة بن احمد في سباق 100مترالأرقام القياسية المحطمة:رقم قياسي عربي وإفريقي:سارة بن أحمد في 400 متر بتوقيت 3:55.927 أرقام قياسية وطنية:محمد أمين العلوي – 100 متر : 37.45 (أكابر)محمد أمين العلوي – 200 متر : 1:27.35 (أكابر – المرتبة الخامسة عالميًا)نذير المعلاوي – 800 متر : 6:55.07 (أواسط وأكابر)نذير المعلاوي – 400 متر : 3:19.18 (أواسط)سارة بن أحمد – 200 متر : 1:50.84 (أواسط وأكابر)سارة بن أحمد – 100 متر : 50.48 (أواسط وأكابر )ر-إص