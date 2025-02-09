حوادث المرور تؤدّي إلى مصرع 100 شخص وجرح 523 آخرين من 1 جانفي إلى 6 فيفري 2025

أدّى 421 حادث مرور إلى مصرع 100 شخص، وجرح 523 آخرين، خلال الفترة من 1 جانفي إلى 6 فيفري 2025، بحسب المرصد الوطني لسلامة المرور. وأكّد المرصد أنّ 47 من بين ضحايا هذه الحوادث كانت نتيجة الإفراط في السرعة (24 ضحية) والسهو وعدم الانتباه (23 ضحية).



وأظهرت إحصائيات، نشرها المرصد على موقعه، تراجع عدد حوادث المرور، بنسبة 29،24 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (595 حادثا).



وقدّر عدد الحوادث، نتيجة السهو، وعدم الانتباه، ب170 حادث، أي بنسبة 40،48 بالمائة، في ما كانت السرعة وراء وقوع 60 حادث، أي بنسبة 14،25 بالمائة من جملة الحوادث المسجلة، خلال الفترة من 1 جانفي وحتّى 6 فيفري 2025.وعلى مستوى عدد ضحايا حوادث المرور، للفترة ذاتها، فقد جاءت ولاية سيدي بوزيد على رأس القائمة، بعد مصرع 19 شخص نتيجة الحوادث المرورية 27، التّي تمّ تسجيلها، تلتها ولاية جندوبة، ب11 قتيل، جرّاء 21 حادث.واحتلّت ولاية المهدية، وفق المرصد، المرتبة الأولى على مستوى حوادث المرور المسجّلة، بـ 39 حادث، خلّفت قتيلا و49 جريحا، تلتها ولاية تونس، ب33 حادث، أسفر عن 9 قتلى و33 جريحا.وأكّد المرصد الوطني لسلامة المرور أنّه من خلال الإحصائيات، التي قام بها بخصوص الأطراف المشاركة في الحوادث، أنه تبيّنّ أنّ النصيب الأكبر كان للسيّارات الخفيفة، بـ 235 حادث، تلتها الدرّاجات النارية، بـ198 حادث، ثمّ المترجّلين، ب153 حادث، فالشاحنات الخفيفة بـ 114حادث.