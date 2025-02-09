الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) تحتفي بنصف قرن من تواجدها في تونس

تحت شعار "نصف قرن من الشراكة والصداقة بين اليابان وتونس" احتفت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تونس (جيكا)، خلال تظاهرة انتظمت اليوم الاحد بمدينة الثقافة بتونس، بنصف قرن من تواجدها في تونس.



وعلى امتداد خمسين عاما من نشاطها في تونس انجزت جيكا العديد من المشاريع ذات البعد التنموي من خلال الاسهام بالتعاون مع السلطات التونسية في انجاز مشاريع تهم قطاعات المياه والبنية التحتية للطرقات والجسور والكهرباء.



ووصفت مياتا مايومي الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس العلاقة مع تونس بانها جد مثمرة وتعد من الامثلة الناجحة في التعاون مشيرة الى انها ما انفكت تتعزز من سنة الى اخرى.واكدت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان مجمل القروض المسندة الى تونس في العقود الخمسة الاخيرة بلغت 353.1 مليار يان ياباني ما يعادل 7.2 مليار دينار تونسي.واضافت ان التعاون الفني بين الطرفين منذ سنة 1975 بلغ ما قيمته 38.4 مليار يان اي ما يقارب 791 مليون دينار مشيرة الى انه شمل تكوين 1842 تونسي في دورات تدريبية قصيرة في عدة اختصاصات علاوة على المساهمة تمويل انجاز 134 كلم من الطرقات.ومنذ عام 1975 تم بحسب المتحدثة ايفاد 759 خبير تونسي لتلقي دورات تكوينية في عدة اختصاصات فضلا عن المساهمة عبر مشاريع مشتركة مع تونس في ايصال الماء الصالح للشرب الى حوالي 10 ملايين تونسيومن ضمن التعاون المشترك بين تونس وجيكا على امتداد نصف قرن المساهمة في تجهيز 42 الف مستغلة فلاحية بتقنيات الري على مساحة بلغت 68.5 الف هكتار.كما تم وفق ذات المصدر ارسال 532 متطوعا يابانيا الى تونس ينشطون في مجالات الهندسة والتربية والصيد البحري والرياضة والطب والتمريض والفنون الجميلة والموسيقى مشيرة الى ان اول بذرة لهذا التعاون كان ايفاد اول ممرض ياباني متطوع الى تونس سنة 1975.ومن جهة اخرى شددت الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس ان التعاون مع تونس تطور على امتداد السنوات الاخيرة ليشمل التعاون الثلاثي بين تونس واليابان وعدة دول افريقية جنوب الصحراءوواضحت في هذا الاطار ان تونس من خلال اطاراتها وكفاءاتها البشرية الكفءة قامت بتامين العديد من الدورات التدريبية في عدة اختصاصات لفائدة دول افريقية وبتمويل من اليابانوبينت ان التعاون الثلاثي تعزز خلال احتضان تونس لمؤتمر "تيكاد 8" في اوت 2022.وفي ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية لجيكا في تونس اعلنت المسؤولة انه تم الشروع منذ شهر فيفري الحالي في انجاز دراسة حول التنقل الحضري للاشخاص في تونس الكبرى باستخدام تقنيات رقمية متطورة واستخدام شرائح الهاتف الجوال لتحليل تنقلات الاشخاص من اجل مزيد التقليص لاحقا من الاختناق المروري في تونس الكبرى.كما اشارت الى الانطلاق في انجاز المرحلة الثالثة من تطوير الانتاجية في الصناعة موضحة ان تونس عبر هذا المشروع تطمح ان تكون مركز امتياز في افريقيا وكذلك قطب للتعاون الثلاثي في المجال.ومن بين المشاريع المستقبلية للتعاون التونسي الياباني ذكرت المسؤولة اليابانية الشروع في انجاز دراسة لتثمين استهلاك الكهرباء عبر الطاقات المتجددة علاوة على مشروع تثمين المياه المستعملة في ولاية صفاقس بالتوازي مع انطلاق محطة تحلية مياه البحر بصفاقس.وذكرت بالشروع في انجاز مشروع التصرف في الجسور بالتعاون مع اطارات تونسية، في الصائفة القادمة، والمتمثل في انجاز قاعدة بيانات لاهم الجسور في تونس بهدف تيسير صيانتها.