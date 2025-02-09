القافلة الصحية التاسعة لتقصي سرطان الثدي بسيدي حسين تجري 82 فحصا سريريا للثدي

وتتوزع الفحوص الى 41 ماموغرافيا و22 صورة بالصدى للثدي و 17 مسحة لعنق الرحم و20 عيادة عند المختصة في التغذية إضافة إلى تحسيس وتوعية 92 امرأة بأهمية التقصي المبكر لسرطاني الثدي وعنق الرحم، حسب بلاغ ديوان الأسرة والعمران البشري على صفحته على فيسبوك.وستواصل هذه القافلة التي تعدّ تجربة جديدة من نوعها في تونس لشراكة ثلاثية الأطراف بين القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني، جولتها عبر كافة ولايات الجمهورية لتحط الرحال أواخر الشهر الحالي بالجم من ولاية المهدية.وللاشارة تمّ خلال القوافل الماضية بولايات جندوبة والقصرين ومدنين وأريانة وبنزرت ونابل وقبلي وسوسة القيام بـ1650 فحصا سريريا للثدي، و593 صورة بالصدى/ ماموغرافيا، و233 صورة بالصدى للرحم و325 مسحة لعنق الرحم و109 فحصا سريريا لأمراض النساء، إضافة إلى تحسيس وتوعية 1848 امرأة بأهمية التقصي المبكر لسرطاني الثدي وعنق الرحم.ومكّنت هذه القوافل من الكشف عن 31 حالة مشتبه بإصابتها بالسرطان تمّ التكفل بها بالمستشفيات الجهوية ومتابعة تلك التي تتطلّب تدخّلا جراحيا أو مزيدا من الفحوصات، وذلك بدعم من جمعية نوران.